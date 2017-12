Europa pierde lupta cu infecţiile rezistente la antibiotice

Scenariu de coşmar. Apariţia unor infecţii rezistente la antibiotice a ajuns la un nivel fără precedent şi depăşeşte capacităţile de contracarare a lor cu medicamentele existente, au avertizat experţi europeni în domeniul sănătăţii. În fiecare an, în UE, peste 25.000 de persoane mor din cauza infecţiilor bacteriene rezistente chiar şi la cele mai noi antibiotice. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avertizat că situaţia a ajuns într-un punct critic şi a cerut un efort unificat pentru dezvoltarea de noi medicamente. Fără un efort concertat, omenirea s-ar putea confrunta cu un ”scenariu de coşmar”, cu infecţii răspândite în întreaga lume şi netratabile, potrivit OMS. Unul dintre exemple este virusul New Dehli sau NDM-1, descoperit recent la pacienţi britanici. Ei au contractat boala în ţări precum India sau Pakistanul, unde au făcut tratamente medicale sau operaţii estetice. Aceste supervirusuri sunt rezistente la antibioticele carbapenem, ceea ce îngrijorează experţii, pentru că acestea sunt unele dintre cele mai puternice instrumente folosite împotriva infecţiilor greu de tratat. Cercetătorii de la Universitatea Cardiff, care au făcut descoperirea în august 2010, spun în prezent că bacterii ce conţin material genetic rezistent la antibiotice au contaminat sursele de apă potabilă din New Dehli, ceea ce înseamnă că milioane de oameni ar putea fi deja purtători. Un alt factor îngrijorător este că această genă s-a extins la bacterii ce provoacă dizenterie şi holeră şi care se transmit uşor de la om la om.

Mobilizare generală. Oamenii de ştiinţă cer acţiuni urgente din partea autorităţilor sanitare din întreaga lume, pentru a contracara noile tulpini şi pentru a preveni răspândirea globală. ”Antibioticele sunt o descoperire preţioasă dar nu le apreciem, le folosim prea mult sau le folosim greşit: acum există supervirusuri care nu răspund la niciun tratament. Ţinând cont de dezvoltarea călătoriilor şi comerţului în Europa şi în întreaga lume, oamenii ar trebui să fie conştienţi că, până când toate ţărilenu se vor ocupa de acest lucru, nicio ţară nu poate fi sigură”, a subliniat directorul regional al OMS pentru Europa, Zsuzsanna Jakab.