Europa rămâne în cursa de cucerire a spațiului

Miniştrii din cele 20 de state membre ale Agenţiei Spaţiale Europeane (ESA) au încheiat marţi, în Luxemburg, un acord considerat istoric, ce prevede construirea rachetei Ariane 6, un vehicul spaţial mai competitiv decât modelele precedente şi care va fi lansat în 2020. „Prin această decizie istorică, Europa aduce un răspuns puternic în faţa concurenţei internaţionale dintr-un sector strategic pentru suveranitatea europeană, pentru industria ei, pentru locurile ei de muncă”, a declarat Secretarul de stat pentru Cercetare din Franţa, Geneviève Fioraso.

Europa s-a angajat astfel la o finanţare de patru miliarde de euro pentru Ariane 6, o sumă ce include construirea unei noi baze de lansări spaţiale în Kourou, în Guyana franceză, şi dezvoltarea unui lansator spaţial de talie mică Vega. În total, UE prevede un buget global pentru lansatoarele sale spaţiale de opt miliarde de dolari pentru o perioadă de zece ani. Obiectivul este de a face faţă unei concurenţe tot mai puternice pe piaţa internaţională a lansărilor de sateliţi. „Este un succes, îndrăznesc să spun că este un mare succes”, a declarat Jean-Jacques Dordain, directorul general al ESA. Și ministrul german de resort Brigitte Zypries s-a declarat satisfăcut de această decizie. „Acordul este benefic pentru industria şi pentru locurile de muncă din Germania”, a subliniat aceasta.

A fost nevoie de multe luni de negocieri în cadrul ESA, în special între Franţa şi Germania, principalii contribuitori la programul Ariane, pentru a se ajunge la acest acord. Franţa s-a angajat la o finanţare de 52% a bugetului, iar Germania, la 22% din acesta. Actuala rachetă europeană Ariane 5, concepută în 1987, zboară în spaţiu din 1996. După un început mai dificil, Ariane 5 şi-a îndeplinit cu bine misiunea pentru care a fost concepută şi are la activ 62 lansări reuşite consecutive. Ariane 5 a cucerit peste 50% din piaţa comercială a lansărilor de sateliţi, dar poziţia ei de lider este ameninţată de racheta Falcon construită de firma americană SpaceX, care a adoptat o politică de preţ foarte agresivă. Modulabilă în două versiuni, una uşoară cu două propulsoare şi una grea cu patru propulsoare , Ariane 6 va putea astfel să se adapteze atât la nevoile instituţionale (sateliţi ştiinţifici, sonde spaţiale, etc.), cât şi la nevoile impuse de zborurile comerciale (sateliţi de telecomunicaţii, de televiziune etc).

O NOUĂ ÎNTÂLNIRE CU UN ASTEROID Și Japonia a înregistrat ieri un succes spațial. Racheta japoneză H-2A a lansat cu succes, miercuri, sonda spaţială Hayabusa-2, care are programată în 2018 „o întâlnire” cu un asteroid primitiv, în cadrul unei misiuni care are ca obiectiv colectarea unor date inedite, ce ar putea duce la o mai bună înţelegere a originilor Sistemului Solar. Lansarea a avut loc aşa cum era prevăzut la ora locală 13.22 de la baza Tanegashima, după două amânări succesive din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. După o oră şi 47 minute de la lansare, Hayabusa-2 s-a desprins de racheta lansatoare, aşa cum era programat, a anunţat Agenţia niponă de explorare spaţială (JAXA), în momentul în care postul public de televiziune nipon NHK difuza în direct imagini care prezentau echipele de specialişti de la JAXA care se felicitau.

De acum autonomă, Hayabusa-2 trebuie să se îndrepte spre 1999 JU3, un asteroid primitiv cu o formă aproape sferică şi un diametru de mai puţin de 1 kilometru, lângă care va ajunge la jumătatea anului 2018. Obiectivul misiunii constă în colectarea unor eşantioane de material cosmic de sub suprafaţa acestui corp ceresc care conţine carbon şi apă, pentru a identifica materiile organice ce existau în spaţiu la originea Sistemului Solar. Revenirea pe Terra este programată pentru sfârşitul anului 2020.

Hayabusa-2 este aproape identică cu Hayusa, dar beneficiază de tehnologii îmbunătăţite, care au ţinut cont de numeroasele avarii cu care s-a confruntat sonda din misiunea iniţială, ce a reprezentat totuşi o reuşită. Asteroidul 1999 JU3 are aceeaşi orbită ca şi asteroidul precedent, Itokawa. Este însă de două ori mai mare şi conţine substanţe organice de natură diferită. „Ajungând în apropiere de asteroidul 1999 JU3, sonda va analiza suprafaţa acestuia cu ajutorul instrumentelor de teledetecţie”, explică specialiştii de la JAXA. Hayabusa-2 va lansa un vehicul spaţial robotizat, denumit Minerva2, şi un robot denumit Mascot, echivalentul lui Philae, robotul din misiunea Rosetta, creat de Centrul Naţional de Studii Spaţiale din Franţa şi de omologul său german, DLR. Plasate pe asteroid, cele două mici vehicule spaţiale Minerva2 şi Mascot vor analiza, in situ, suprafaţa asteroidului. Apoi, sonda Hayabusa-2 va trebui să facă faţă unei provocări tehnologice spectaculoase: va lansa un proiectil şi „se va ascunde” în spatele asteroidului, în timp ce acel proiectil va exploda deasupra lui 1999 JU3, proiectând în mod violent o bilă din metal, care ar trebui să facă un crater cu un diametru de câţiva metri.

Hayabusa-2 va reveni apoi în locul iniţial şi se va plasa pe asteroidul rănit, pentru a recolta materiale de pe scoarţa acestuia. Eşantioanele vor fi stocate în capsula care va reveni pe planeta noastră. Acesta este programul teoretic al noii misiuni, care nu ar fi fost posibilă fără miracolul reuşit de precedenta, Hayabusa. Cu o durată de şapte ani şi marcată de o serie infernală de defecţiuni, misiunea Hayabusa a devenit un veritabil simbol naţional al perseverenţei japoneze, care sfârşeşte întotdeauna prin a învinge adversitatea. Popularitatea sondei Hayabusa a reprezentat un factor determinant pentru a convinge autorităţile nipone să aloce un buget de 31 miliarde de yeni, circa 210 milioane de euro, pentru această nouă misiune, pe fondul unei emulaţii internaţionale. Luna trecută, micuţul robot Philae a reuşit o performanţă istorică, plasându-se pe o cometă, marcând astfel o premieră în domeniul explorării spaţiale, realizată în cadrul misiunii spaţiale europene Rosetta.