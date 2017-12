Europarlamentarii PSD se concentrează pe promovarea în România a realizărilor PE

Şeful delegaţiei social-democrate în Parlamentul European (PE), Adrian Severin, s-a declarat, ieri, mulţumit că activitatea depusă pînă acum de delegaţia europarlamentară PSD, în slujba intereselor cetăţenilor români, dar şi ale Uniunii Europene, în general, a fost intensă: “Alături de familia noastră politică, am reuşit să ne impunem viziunea în marile dosare ale ultimilor doi ani. Arhitectura instituţională, energia, schimbările climatice, chestiunile aferente pieţei muncii sînt doar cîteva dintre dosarele majore aprobate de PE cu amprenta progresistă a Grupului Socialist”. Severin a precizat că o altă realizare a delegaţiei social-democrate este introducerea pe agenda PE a unei serii de teme importante, precum abordarea situaţiei comunităţii rome în context european: “Pentru a vă da şi un exemplu recent de influenţă românească în PE, am fost săptămîna aceasta în prim-plan, ca un actor important, în cadrul demersurilor PE în contextul crizei gazului”. În ceea ce priveşte priorităţile europarlamentarilor PSD pînă la alegerile pentru PE din luna iunie, Severin a menţionat continuarea proiectelor începute, mulţi dintre colegii săi avînd, de exemplu, rapoarte sau avize care se speră să fie aprobate pînă în luna mai: “În al doilea rînd, ne vom concentra atenţia pe promovarea în România a realizărilor PE şi ale delegaţiei PSD, într-un limbaj accesibil, cu accentul pus pe utilitatea concretă a demersurilor europarlamentare. Vom încerca astfel să dovedim, în iunie, cu ocazia alegerilor europene, că România poate să iasă din tiparul unor state UE unde scrutinului european îi este acordată o atenţie secundară. O asemenea prejudecată trebuie înlăturată şi vom demara o campanie realistă în acest sens”. Referitor la perspectivele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Severin a apreciat că rolul PE va fi consolidat: “Arhitectura instituţională şi funcţională propusă de Tratatul de la Lisabona va face ca întreaga Uniune să funcţioneze mai bine în slujba cetăţeanului european, cu un plus de transparenţă şi cu o mai mare apropiere de oameni, în contextul unei Uniuni extinse”.