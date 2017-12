Europenii au libertatea de a-şi alege propriul browser web

Microsoft va întreba milioanele de utilizatori de Internet din Europa dacă îşi doresc să folosească un alt browser web decât cel pe care îl oferă compania, adică Internet Explorer. Utilizatorii Windows vor avea posibilitatea de a alege ca parte a unei înţelegeri încheiate de Microsoft cu Comisia Europeană. Acest acord rezolvă un caz ce este judecat de foarte multă vreme, în care gigantul software-ului a fost acuzat că ar fi abuzat de poziţia sa de pe piaţă. O fereastră tip pop-up le va spune oamenilor că pot alege şi instala dintre 12 browsere diferite sau pot rămâne cu Internet Explorer. Posibilitatea de a alege este oferită de luni. prin intermediul sistemului Windows Update. Deşi update-ul a fost pregătit pentru Windows XP, Vista şi 7, nu toţi utilizatorii îl vor putea vedea. Nu va fi vizibil pentru cei care folosesc deja un alt browser, precum Firefox, Safari sau Chrome. Utilizatorii care îl vor vedea cu siguranţă sunt cei care au Internet Explorer setat ca browser-ul default, cel folosit uzual pentru a naviga pe Internet. Cei care nu au bifat opţiunea de update automat vor fi întrebaţi dacă vor să descarce şi instaleze soft-ul.

”An important choice to make: your browser”, în traducere Aveţi de făcut o alegere importantă: browser-ul dumneavoastră. Acesta va fi mesajul pe care îl vor vedea utilizatorii sistemului Microsoft Windows. După ce este apăsat butonul OK, va apărea o listă cu 12 browsere web disponibile. Opera, Firefox, Chrome, Safari şi Internet Explorer sunt aranjate în mod aleatoriu în lista respectivă. De asemenea vor fi prezentate încă şapte browsere - Sleipnir, Green Browser, Maxthon, Avant, Flock, K-meleon şi Slim, tot într-o ordine aleatorie. Sub fiecare dintre ele va fi afişat un buton care oferă mai multe informaţii despre browser. Un alt buton este destinat instalării acestuia. De asemenea, utilizatorii pot ignora sau face alegerea mai târziu. Însă o fereastră se va deschide până când vor alege un browser, de fiecare dată când pornesc calculatorul. Cei care aleg să rămână cu Internet Explorer vor fi rugaţi să-şi facă update pentru a avea ultima versiune. Unii specialişti se tem că sistemul îi va zăpăci pe oameni. Deja o parte dintre cei care au încercat soft-ul s-au îngrijorat deoarece au crezut că au de-a face cu un virus.