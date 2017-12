Europenii vor plăti mai puţin din iulie pentru apeluri şi SMS-uri în străinătate

Călătorii europeni vor plăti mai puţin pentru SMS-uri şi apelurile către reţele de telefonie mobilă străine, începînd din 1 iulie, potrivit unui compromis obţinut marţi, între Parlamentul European şi preşedinţia cehă a UE. Negociatorii au convenit să devanseze cu două luni intrarea în vigoarea a plafonului maxim de 43 de eurocenţi pe minut pentru orice apel efectuat de pe un telefon mobil din străinătate şi să îl scadă la 39 de eurocenţi în iulie 2010 şi apoi 35, în iulie 2011. În prezent, tarifele ajung la 46 de eurocenţi. Preţurile apelurilor primite din străinătate pe mobil vor fi de maxim 19 eurocenţi, pentru ca în iulie 2009, pragul maxim să fie redus la 15, iar în iulie 2011, la 11 eurocenţi. Parlamentul şi ţările UE erau chemate să revizuiască reglementarea din 2007 în domeniul roamingului, care expiră la sfîrşitul lunii iunie 2010. De asemenea, începînd din această vară, operatorii de telefonie vor factura convorbirile la secundă. Ei au totuşi posibilitatea să factureze o sumă forfetară pentru primele 30 de secunde de convorbire. Pînă în prezent, clienţii plăteau un minut întreg, chiar dacă apelul lor dura doar cîteva secunde. Negociatorii au decis, pe de altă parte, să fixeze la 11 eurocenţi tariful maxim al SMS-urilor trimise în străinătate, faţă de 29 de eurocenţi media actuală în UE, ce reprezenta aproape de 10 ori mai mult decît tariful pentru un SMS în ţară. În unele ţări, în prezent, tariful pentru SMS-urile trimise în străinătate atinge şi 80 de eurocenţi.

Negociatoarea Parlamentului European, liberala româncă Adina-Ioana Vălean, s-a declarat mulţumită de acest compromis, spunînd că are speranţa ca acesta să fie aprobat de miniştrii celor 27 de state membre şi plenul PE pînă în luna aprilie, iar consumatorii europeni să poată beneficia de aceste măsuri încă din această vară. În plus, pentru a evita facturi prea mari pentru cei care navighează pe internet în străinătate, pe o reţea mobilă, va fi stabilit un plafon de 1 euro pe megaoctet descărcat pentru vînzarea en gros, începînd de vara viitoare. Acest tarif va fi redus la 80 de eurocenţi după un an şi la 50 de eurocenţi în iulie 2011. Pe de altă parte, operatorii vor fi obligaţi ca începînd din iulie 2010 să întrerupă automat accesul clienţilor lor la internet, în cazul în care transferurile lor de date depăşesc 50 de euro pe lună, cu excepţia cazului în care au solicitat un prag superior. Clienţii vor fi avertizaţi cînd au atins 80% din acest prag şi întrebaţi dacă doresc o suplimentare.