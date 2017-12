Eurovision - cronica unui scandal anunţat

De la an la an, selecţiile naţionale pentru Eurovision Song Contest devin tot mai interesante, însă nu pentru că ar fi o concurenţă acerbă între compozitori, nici pentru că ar fi greu de ales dintre atîtea piese bune, ci pentru că, inevitabil, concursul la nivel naţional se transformă în circ. Aproape că nu mai miră pe nimeni atunci cînd concurenţii se plîng că sînt nedreptăţiţi, cînd juriul este acuzat că ar fi părtinitor, şi evident - că sistemul de televoting a fost fraudat. Aceeaşi placă se repetă an de an, cu precizie de ceasornic.

La ediţia din acest an, mare parte a scandalului preconizat s-a dizolvat, în mod surprinzător, înainte de termen: acuzaţii de plagiat au fost împărţite în stînga şi-n dreapta, nominalizate fiind, la început, "Make It" (interpretată de Giulia Nahmany şi compusă de Papa Jr.), "Dracula, My Love" (compozitori: Marius Moga, Andrei Maria, Eduard Andreianu, interpreţi: Simplu & Andra) şi "Lovestruck" (compozitor: Thomas G:sson, interpret: Indiggo). Giulia a fost eliminată fără drept de apel, iar restul... a depăşit cu bine momentul. Cu toate acestea, gemenele de la “Indiggo“, care au dat sare, piper şi ceva scîntei ediţiei din 2006, au renunţat în mod neaşteptat să mai participe la concurs, fiind descalificate pentru neprezentare la repetiţii, retezînd, astfel, o bună bucată din cota de divertisment a show-ului de final.

Efervescenţa Eurovisionului a continuat însă cu runda a doua de acuzaţii de plagiat aruncate asupra pieselor "Nu pot să uit" (compozitor: Laurenţiu Duţă, textier: Laurenţiu Duţă, Lazăr Cercel, interpret: Tibi Scobiola) şi "Liubi, Liubi, I Love You" (compozitor: Bogdan Marian Taşcău - Mister M, interpret: Locomondo). De asemenea, au fost dezgropate şi dovezi care demonstrau că piesele "Dracula, My Love", ""Well-o-wee" - Rednex ft. Ro-Mania şi "Sinada" - New Effect feat. Moni-K au încălcat regulile concursului, fiind difuzate înainte de 1 octombrie 2006. Toate cele trei au fost astfel descalificate din competiţie cu cîteva zile înainte de finala naţională.

Dacă a scăpat de acuzaţiile de plagiat, Marius Moga nu a reuşit să treacă şi de faptul evident că un fragment din "Dracula, My Love" a fost interpretat pe scena MTV Romanian Music Awards din 2005. Comisia desemnată de TVR să analizeze cazul i-a acordat compozitorului cartonaşul roşu şi încă o piesă a mai dispărut de pe playlistul finalei naţionale. Însă, pînă şi membrii comisiei au regretat faptul că Moga trebuie dat afară din concurs, cu atît mai mult cu cît piesa era printre favorite nu doar la finala naţională, ci chiar şi cea mare, din Finlanda. Fără îndoială, publicul va reacţiona în consecinţă şi va comenta incidentul: vor exista păreri pro şi contra şi se vor contesta deciziile comisiei.

Au mai rămas în concurs nouă piese - opt dacă Moga îşi va retrage oficial şi celălalt cîntec înscris în concurs pe care îl semnează: "Crazy", interpretat de Wassaby & Morandi. Dintre concurenţii rămaşi să se înfrunte în finala de sîmbătă, e interesant de observat care va fi noul măr al discordiei. Dacă anul trecut, Mihai Trăistariu a reprezentat România în finala Eurovision în mod onorabil, anul acesta, în condiţiile în care baza de selecţie din finală se reduce cu o treime, sînt din ce în ce mai puţine şanse să ne mai calificăm direct în finala din 2008. Şi asta, doar din cauză că unii, încercînd să-i fenteze pe organizatori, s-au păcălit singuri.

Petiţie online pentru menţinerea în finala Eurovision a piesei interpretate de “Simplu“ şi Andra

Aproape 4.000 de oameni au semnat, luni, o petiţie online pentru menţinerea în finala Eurovision a piesei "Dracula, My Love" (interpreţi “Simplu“&Andra). Unii dintre semnatari consideră că regulamentul este neclar, iar decizia de eliminare, incorectă, alţii spun, pur şi simplu, că "Dracula, My Love" este singura piesă care ar fi putut reprezenta cu succes România la concursul internaţional, ce va avea loc la Helsinki, în luna mai. Mai mult, Moga a depus, ieri, o contestaţie împotriva comisiei convocate de TVR, care a exclus piesa "Dracula, My Love" din finala naţională a Eurovision. "Avocaţii m-au sfătuit să depun o contestaţie împotriva comisiei care a hotărât excluderea piesei din concurs", a declarat Marius Moga.

În urma descalificării acestei piese, Marius Moga a declarat că îşi va retrage din concurs cealaltă compoziţie, "Crazy", interpretată de Morandi & Wassabi. Finala naţională Eurovision va avea loc pe 10 februarie. Câştigătorul va reprezenta România la finala internaţională din Finlanda.