Eurovision 2010, un coşmar...

„Există zvonuri că mai multe ţări trimit în mod deliberat piese care nu au nicio şansă de a ieşi câştigătoare\", spune The Guardian, într-un comentariu publicat săptămâna aceasta. România este, bineînţeles, enumerată printre ţările care \"ar trebui să-şi plece capetele de ruşine\", alături de Rusia şi Finlanda. Jonathan Moles de la The Guardian crede că Danemarca este cea care poartă vina pentru calitatea scăzută din acesta an a Eurovisionului. \"În 2000, Danemarca a organizat festivalul anual într-un stadion cu 39.000 de spectatori. De atunci, s-a încercat organizarea unui festival mai mare şi mai bun în fiecare an. Cu trei spectacole a câte trei ore desfăşurate pe parcursul unei săptămâni, cu 39 de participanţi şi un număr foarte mare de jurnalişti veniţi din toata lumea, festivalul este un coşmar logistic. (...) Şi totul este surprinzător de scump. NRK, principalul post norvegian care transmite concursul, cheltuieşte 23 de milioane de lire sterline pentru a difuza spectacolul\". Criza financiară care a cuprins Europa nu le mai permite unor state să participe la această competiţie, crede jurnalistul britanic, care precizează că Muntenegru, Andora şi Ungaria s-au retras din cauza costurilor, în vreme ce participarea Lituaniei a fost salvată de intervenţia unei companii private. Tot din motive financiare, Franţa participă în acest an cu aceeaşi piesă la Eurovision şi la Cupa Mondială. ”Rusia, România şi Finlanda ar trebui să-şi plece capetele de ruşine\", spune şi jurnalistul de la The Telegraph, care este şi mai dur cu participarea Greciei. \"Mai mulţi internauţi greci care au postat pe site-urile Eurovision-ului i-au rugat pe cei care vor vota în cadrul competiţiei să nu îi pedepsească pe cântăreţii din ţara lor pentru situatia financiară dificilă (deşi, după ce am ascultat piesa, cred că nu acesta va fi motivul pentru care nu vor câştiga)\".

În ciuda părerilor, avizate am adăuga, ale jurnaliştilor britanici, românii sunt mai mult decât încrezători (ce ne-a mai rămas?): \"Sunt gata să pariez că vom câştiga concursul Eurovision\", a declarat Ovi (reprezentantul României, alături de Paula Seling, la ediţia din acest an a Eurovision-ului). Optimismul acestuia vine în contextul în care piesa „Playing With Fire” (ce va reprezenta România anul accesta) a ocupat prima poziţie într-un top realizat de Asociaţia OGAE Rest of the World, care cuprinde fanii Eurovision din ţările care nu participă la concurs. Mai mult, cei doi ocupă locul nouă într-un clasament realizat de Google. Desigur, clasamentul este provizoriu. Paula Seling şi Ovi vor putea fi văzuţi în cea de-a doua semifinală a competiţiei Eurovision 2010, pe 27 mai.