Eurovision, incert pe „europlay-ul” mioritic

Dacă nu e scandal, nu e Eurovision! Pe cât de absurdă pare această situaţie, pe atât de vie devine tradiţia penibilului, a controverselor ieftine şi inutile într-un demers firesc. Până când îi vom „da pe spate” pe europeni cu artiştii şi valorile noastre, deocamdată ne confruntăm cu aceleaşi mizerii balcanice, aceleaşi situaţii specifice lumii a treia, acelaşi absurd românesc.

130.000 DE EURO ÎNCĂ NEACHITAŢI Eurovisionul devine, de la an la an, un subiect pe care românii îl privesc cu scepticism. Dacă, pe finalul anului 2013, se limpeziseră apele, iar Televiziunea Română confirmase că ţara noastră va avea o delegaţie în mai 2014, la Copenhaga, şi recent au fost alese şi piesele cu artiştii care se vor duela în finala selecţiei naţionale de sâmbătă, acum este aruncată o nouă „bombă” răsuflată, o nouă controversă inutilă. Şeful Delegaţiei TVR la Eurovision 2014, Liana Stanciu, a făcut public, ieri, un aspect ruşinos al situaţiei din acest an, anume faptul că TVR nu şi-a achitat obligaţiile faţă de European Broadcasting Union (EBU), deţinătorul de drept al concursului european. Este vorba de 130.000 de euro. Chiar dacă TVR ar avea banii să plătească, nu poate face legal acest lucru, momentan, pentru că nu are un Consiliu de Administraţie, cel precedent fiind demis de Parlament în decembrie 2013.

FINALA SELECŢIEI NAŢIONALE - SÂMBĂTĂ, LA BRAŞOV În aşteptarea unei soluţii de rezolvare a acestui impas, care face ca delegaţia României să rişte excluderea din competiţie, sâmbătă va avea loc, la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Braşov, finala selecţiei naţionale.

Anul trecut, românii l-au trimis prin vot în finala europeană pe contratenorul Cezar Ouatu, care a ocupat doar poziţia a 13-a. Anul acesta, pare să se încălzească pe tuşe transsexualul Naomi. Eventuala sa participare depinde, însă, de cei 130.000 de euro, bani publici.