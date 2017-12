Pentru mulţi artişti care caută drumul spre afirmare, Eurovisionul este o rampă de lansare, poate chiar spre o carieră de talie internaţională. Nu acelaşi lucru îl consideră şi componenţii trupei "Hara", care nu îşi doresc să mai participe la acest concurs, cel puţin nu în 2007. “Am evitat să mai participăm, nu îmi place sistemul de jurizare al concursului, este prea multă superficialitate. Deocamdată, nu simt că ar trebui să mai participăm la Eurovision, mai degrabă este o competiţie care să scoată în faţă tinerele valori", a declarat Flavius Buzilă. Mai mult, liderul formaţiei "Hara" consideră că este o pierdere de vreme o nouă participare. "Cred că am ajuns să ne facem un nume prin forţele noastre proprii, nu vrem să zică lumea că noi sîntem cei care participăm mereu şi nu cîştigăm nimic. Deocamdată, m-aş simţi super-frustrat dacă am merge la Eurovision şi nu am cîştiga, noi am participat anii trecuţi ca să aducem în atenţie un altfel de stil", a subliniat artistul.