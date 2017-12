Eusebio, “Perla Mozambicului”, a încetat din viaţă

10:10:42 / 06 Ianuarie 2014

Perla Portugaliei

Eusebio a fost un mare fotbalist portughez de origine mozambicana! A fost perla fotbalului portughez si chiar daca au mai fost si mai sunt mari fotbalisti portughezi nimeni nu are curajul sa-i conteste locul 1. A fost zeci de ani emblema echipei Benfica si datorita respectului deosebit pe unde a fost a primit cele mai mari onoruri. Nu pot sa nu fac o legatura intre respectul neconditionat acordat marilor vedete fotba;istice in unele tari si cel acordat romanilor. Ca un exemplu,uriasul fotbalist roman,recunoscut de lumea fotbalului mondial, HAGI,a fost in nenumarate randuri contestat,blamat de tineri constanteni. Chiar si conducerea municipiului si a judetului nu i-a oferit nici un sprijin in Academia de fotbal si a echipei din Liga 1 pe care au exilat-o la Galati,Chiajna si se aude la Voluntari