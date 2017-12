Eva Green, uluită

Actriţa franceză Eva Green a recunoscut într-un interviu că nu înţelege motivele pentru care bărbaţii britanici sunt obsedaţi de franţuzoaice, declarându-se uluită de faptul că în Marea Britanie există mitul potrivit căruia fetele din ţara ei natală sunt sofisticate şi sexy. Fosta Bond Girl, născută la Paris, este adeseori distribuită în roluri de femeie seducătoare, datorită originii ei, dar şi a frumuseţii sale exotice. “Oamenii mă percep ca pe o franţuzoaică sexy, care bea şi fumează, iar acest lucru mă amuză. Bărbaţii britanici par obsedaţi de franţuzoaice. Şi-au creat această idee despre fetele din Franţa, cred că ele au atât de mult sex appeal încât ei îşi pierd minţile. Este un clişeu atât de mare să crezi că toate franţuzoaicele sunt elegante şi sexy. Unele dintre ele sunt groaznic de neîngrijite”, a declarat Eva Green, care este, de fapt, pe jumătate suedeză. “În privinţa încrederii pe care am avea-o în propria sexualitate, ei bine, şi acesta este un mit. Am turnat multe scene în care am jucat goală, dar n-aş putea niciodată să mă uit la mine însămi, în scenele de sex, de fapt, în nicio scenă, ca să fiu sinceră”, a adăugat Eva Green, fiica actriţei franceze Marlene Jobert.