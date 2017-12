Eva Kerekes, o sportivă pentru care artele marţiale sînt un mod de viaţă

Prima ediţie a Campionatului European de Karate pentru copii, cadeţi şi juniori, a adus la Constanţa şi numeroşi sportivi consacraţi, recunoscuţi şi respectaţi în lumea artelor marţiale şi nu numai. Eva Kerekes este unul din numele sonore ale acestui sport, ea mîndrindu-se în acest moment cu peste 60 de titluri mondiale şi europene, ca să amintim doar de cele mai importante competiţii internaţionale la care a participat. Legitimată la CSU Politehnica Cluj-Napoca, arbitru internaţional şi antrenor la acelaşi club din Cluj, Eva a intrat pentru prima dată într-o sală de sport la vîrsta de nouă ani. Se întîmpla în anul 1982 şi de atunci au trecut 27 de ani în care viaţa Evei s-a confundat cu artele marţiale care aveau să-i aducă nenumărate bucurii. “Am ajuns la karate printr-o pură întîmplare. Era un sport interzis în acea vreme, însă mi-a plăcut de la început. Prima medalie a venit în 1991, un loc trei la europene. De atunci au urmat foarte multe competiţii internaţionale şi din fericire şi foarte multe medalii. Vîrful carierei consider că l-am atins în acest an, la Odessa, acolo unde am urcat de cinci ori pe cea mai înaltă treaptă la un Campionat Mondial în competiţiile de wado-ryu şi am obţinut în plus şi o medalie de bronz la shotokan“, povesteşte Eva Kerekes cîteva dintre momentele importante ale carierei. Chiar dacă a cîştigat pe plan internaţional tot ce se putea, sportiva din Cluj găseşte mereu motivaţia de a merge mai departe, de a lupta în continuare pentru noi titluri. “Motivaţia mea este să îmi perfecţionez mereu exerciţiile. Mai important decît nota arbitrilor este ca eu să fiu mulţumită de ceea ce fac, să văd că într-adevăr exerciţiul meu este din ce în ce mai bun. Karate este pentru mine un mod de viaţă. Chiar dacă am cîştigat atît de multe concursuri, nu am neglijat şcoala, terminînd cu note foarte bune şi facultatea“, îşi continuă povestirea Eva. Multiplele medalii aduse României nu au trecut neobservate nici de preşedenţia ţării. “În anul 1995 am fost decorată cu Meritul Sportiv clasa a 3-a de către preşedintele de atunci al României, Ion Iliescu. Apoi, în anul 2005 am devenit şi cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Au fost momente unice, de mare mîndrie. Emoţii mari, aşa cum mai simt doar atunci cînd se intonează imnul României cînd cuceresc o medalie de aur“, spune Eva Kerekes, care mai are un singur vis: ca sportul care a definit-o ca om şi ca sportiv, să fie inclus în programul Jocurile Olimpice. La Openul de seniori de la Constanţa, Eva Kerekes a cîştigat o nouă medalie de aur în proba de kata individual. Ar fi obţinut cu siguranţă mai multe, însă timpul nu i-a permis să evolueze în mai multe probe deoarece la Constanţa a fost şi arbitru, oficiind multe dintre confruntările Campionatului European.