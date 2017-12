Eva Longoria s-a îngrăşat!

Actriţa americană încearcă din răsputeri să pună capăt zvonurilor conform cărora ar fi însărcinată. Starul a purtat întîi un costum de baie provocator, apoi a declarat că are kilogramele în plus din pricina rolului din serial. Vedeta a văzut că nu are succes şi s-a hotărît să apeleze la colega Felicity Huffman, care a atribuit silueta mai împlinită a Evei Longoria tot activităţii profesionale. “Este doar grasă şi atît”, a declarat Felicity Huffman. Starul de origine texană se va folosi, pentru a intra mai bine în rol, nu doar de kilogramele în plus, ci şi de un costum special, care să o arate mai rotofeie. ”Este drăguţă. Dar întotdeauna spune: «Pune mîna pe fundul meu». Toată lumea se amuză de Eva şi de costumul ei”, a dezvăluit Felicity Huffman. Nu ar fi exclus ca starul din popularul serial “Neveste disperate” să se folosească de personajul pe care îl interpretează şi, la un moment dat, să îşi ascundă cu adevărat sarcina. Pînă vor apărea dovezi concrete, speculaţiile vor continua.