Eva Longoria şi-a luat masteratul

Nu prea are noroc în dragoste, dar are noroc în carieră şi a dovedit că nici la capitolul inteligenţă nu stă prea rău. Nu sunt puţini cei care sunt uimiţi să afle că Eva Longoria este şi inteligentă, mai ales că mizează cu prea mare uşurinţă pe sex-appeal. Anul acesta, la Cannes, a fost protagonista unui incident jenant după ce s-a prezentat pe covorul roşu fără lenjerie intimă, lucru foarte vizibil pentru toţi colegii, fotoreporterii şi oamenii care urmăreau intrarea triumfală a vedetelor în Palatul Festivalului. Rochia cu o tăietură prea adâncă i-a jucat o festă Evei Longoria şi i-a lăsat la vedere părţile intime. Actriţa, în vârstă de 38 de ani, a comis cea mai mare gafă vestimentară posibilă, dar măcar are motiv de bucurie că şi-a finalizat studiile superioare, obţinând titlul de masterand. Vedeta serialului „Desperate Housewives / Neveste Disperate” a început cursurile universitare chiar în perioada în care producţia de televiziune era în vogă şi a absolvit pe 22 mai 2013, fără merite deosebite. Meritul principal al actriţei este că a învăţat pentru examene în pauzele de pe platou şi şi-a obţinut diploma pe merit, şi nu în urma vreunei ceremonii onorifice... Teza de final a Evei Longoria s-a intitulat „Success STEMS From Diversity: The Value of Latinas in STEM Careers”, în traducere „Succesul izvorăşte din diversitate: valoarea femeilor din comunitatea latină în STEM”, unde STEM este un acronim pentru Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică.