Eva Longoria vrea să deschidă un restaurant în Las Vegas

Eva Longoria-Parker intenţionează să deschidă un restaurant specializat în bucătăria mexicană, în Las Vegas, pe 31 decembrie. ”Vegas este oraşul cu cea mai mare energie din lume. Este un oraş al mîncării, iar asta este minunat pentru noi, graţie meniului nostru. Tot ce oferim este unic. Nimeni din Vegas nu are ceva asemănător. Sînt o mare admiratoare a artei culinare. Îmi place să gătesc şi îmi place industria divertismentului, consider că această franciză este doar o extensie a personalităţii mele”, a explicat actriţa. Deşi în privinţa preparatelor culinare meniul va fi identic cu cel din restaurantul Beso din Los Angeles, Eva Longoria-Parker a mărturisit că acesta va fi completat cu o serie de băuturi inspirate de capitala americană a jocurilor de noroc, iar restarantul din Las Vegas va dispune şi de un foaier la etaj, denumit Eve. Eva Longoria intenţionează să îşi extindă afacerile din acest domeniu prin deschiderea lanţului Besitos, alcătuit dintr-o serie de restaurante mai mici, amplasate în aeroporturile americane. ”Tocmai am semnat contractul, iar primul restaurant Besitos va fi deschis în aeroportul din Los Angeles. Sîntem foarte entuziasmaţi”, a explicat actriţa americană. Caracterizînd restaurantul Beso din Los Angeles ca pe o a doua casă, Eva Longoria a mărturisit că şi soţul ei, jucătorul francez de baschet Tony Parker, este un mare admirator al artei culinare. ”Tony ar mînca acolo dimineaţa, la prînz şi seara, dacă localul ar fi deschis! Felurile sale preferate de mîncare sînt supa de tortilla, friptura cu chilli şi cerealele Vera Cruz”, a adăugat Eva Longoria.

Eva Longoria s-a născut pe 15 martie 1975, în localitatea Corpus Christi din Texas. Pasiunea pentru cinematografie s-a născut foarte devreme, iar ea a decis să o transforme într-o profesie. Cu toate acestea, Eva Longoria şi-a continuat studiile universitare şi a obţinut o diplomă în ştiinţe. S-a lansat în cinematografie participînd la un concurs destinat tinerelor talente, care a adus-o la Los Angeles. Tînăra actriţă a susţinut foarte multe audiţii şi a fost distribuită într-un episod din celebrul serial de televiziune al anilor \'90, ”Beverly Hills 90210”. Între timp, adolescenta poreclită ”răţuşca cea urîtă”, în special pentru că măsoară doar 157 de centimetri, a devenit Miss Corpus Christi în anul 1988. Anul 2001 a reprezentat momentul ”exploziei” Evei Longoria, actriţa obţinând rolul Isabellei Brana din celebrul serial american ”Tînăr şi neliniştit”. În 2003, actriţa şi-a făcut debutul pe marele ecran, jucînd în lungmetrajul ”Snitch\'d”, iar apoi a prezentat şi a fost co-producătoarea emisiunii de televiziune Hot Tamales Live: Spicy, Hot and Hilarious, care a avut un mare succes în SUA. În 2004, Eva Longoria a devenit Gabrielle Solis, cel mai sexy personaj din serialul de televiziune ”Neveste disperate”. În 2005, celebra actriţă americană a semnat primul ei contract publicitar cu brandul L\'Oréal, iar în 2007 s-a căsătorit cu talentatul şi foarte mediatizatul jucător de baschet Tony Parker.