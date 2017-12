Actorii Eva Mendes şi Ryan Gosling s-au despărţit de Crăciun, punând astfel capăt unei relaţii care a durat trei ani, informează presa americană. Cei doi actori, a căror relaţie a început în 2011, în timpul filmărilor pentru lungmetrajul ”Destine la răscruce / The Place Beyond the Pines”, şi care au rămas apoi extrem de discreţi în legătură cu viaţa lor personală, s-au despărţit întrucât îşi doresc lucruri diferite. O sursă a declarat pentru tabloidul ”InTouch” că actriţa în vârstă de 39 de ani şi actorul de 33 de ani au rămas totuşi buni prieteni. Potrivit aceleiaşi surse, Ryan Gosling şi-a luat o vacanţă pe care o petrece în Canada, ţara lui de origine, pentru a-şi reveni după această despărţire. ”Au ştiut pur şi simplu că sosise vremea să se despartă. Niciunul nu se grăbeşte să iasă cu alte persoane”, a declarat o sursă pentru ”Life & Style”. ”Ştiau că era timpul pentru a face următorul pas şi să se căsătorească. Însă niciunul dintre ei nu era sigur că îşi doreşte asta. El şi-a făcut bagajele şi s-a mutat în Canada pentru o vreme. A simţit că are nevoie de o pauză, departe de presă, pentru a-şi regăsi puterea de concentrare”, a adăugat aceeaşi sursă. Dorinţa lui Ryan Gosling de a întemeia o familie şi pasiunea Evei pentru luminile reflectoarelor au dus la destrămarea cuplului. ”Eva adoră Hollywoodul, petrecerile, strălucirea, adoră să îşi petreacă serile în oraş. Ryan este introvertit, foarte serios şi îi place să stea acasă”, a spus o altă sursă.

Eva Mendes a recunoscut într-un interviu anterior că nu era interesată de ideea de a deveni mamă. Născută pe 5 martie 1974, Eva Mendes a fost crescută în credinţa romano-catolică şi a dorit la un moment dat să devină călugăriţă. A urmat studii de marketing la California State University, la care a renunţat însă pentru a studia actoria. Ryan Gosling a urmat un drum destul de întortocheat înainte de a ajunge unul dintre cei mai râvniţi bărbaţi de la Hollywood. Născut şi crescut în provincia Ontario din Canada, Gosling a fost un copil-problemă la şcoală, unde avea note foarte mici şi se bătea adeseori cu colegii săi. Mama lui a divorţat şi s-a mutat apoi la Los Angeles, unde tânărul Ryan şi-a început cariera în showbiz.