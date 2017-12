Evacuare cu scandal la Constanța! Tabere de romi, rase de pe fața pământului

12:27:06 / 08 Septembrie 2017

romi

Au distrus Constanta asa zisii conducatori....Acest oras a fost si ar fi trebuit sa fie ,o carte de vizita pentru Ro....dnul Fagadau nu face nimic pt acest oras..avem mai multe carciumi decat cofetarii .)) :)) :))....tigani rromi cat cuprinde....,jeg,hoti,golani,o gramada....Galeriile Soveja sunt loc de refugiu pt hoti,tigani si betivani....teritoriu interzis...In spatele blocurilor ,care par ca stau sa cada(mansarde construite nu se stie cum),este un ,,cartier pt domnii rromi,,..ne place noua rezidentilor?nuuuuu,place primariei si celor care,,mananca,, din afacerea asta ?daaaa....stai ca se mai inaugureaza doua trei blocuri...ca de...tiganu rrom mai face si copii....creste populatia ,mon cher....Infractiuni,mizerie,criminalitate....asta e zona Soveja(Galeriile)......voi ,voi cei de la conducere,ati transformat copii nostri in curve si golani....voi ati distrus orasul....uitati-va in jurul vostru,faceti-va mustrari de constiinta si salvati acest oras....mai multe centre comerciale la Cta decat la Roma...blocuri cat cuprinde.....piete pline de mizerie....strazi care miros de pisat.....centrul orasului e in ceata....SALVATI ORASUL....RROMII daca vor sa fie linistiti ,sa se integreze,sa plateasca taxe,sa munceasca copii lor la scoala nu la furat televizoare ziua in amiaza mare....Batranii care locuiesc la case stau incuiati in plina zi...de frica lor...