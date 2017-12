Evacuare generală pe Coasta de Est a SUA

STARE DE URGENŢĂ Primarul din New York, Michael Blomberg, a ordonat, joi seară, evacuarea mai multor spitale şi aziluri, cerându-le locuitorilor să facă provizii de produse de primă necesitate, înainte ca uraganul Irene să ajungă, duminică, pe Coasta de Est a SUA. ”Să ne pregătim pentru ce este mai rău şi să sperăm la ce e mai bine”, a afirmat primarul New York-ului, ordonând evacuarea în 24 de ore a spitalelor şi azilurilor din zonele de coastă expuse uraganului. Şi guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a decretat stare de urgenţă, pentru a permite coordonarea cât mai eficientă a serviciilor de urgenţă. Şi în statul vecin, New Jersey, autorităţile au ordonat evacuarea a sute de mii de persoane în zona Cap May. În total, şase state, Carolina de Nord, Virginia, New Jersey, Maryland, Delaware şi New York, au declarat starea de urgenţă şi au lansat ordine de evacuare pentru locuitorii din zonele de coastă. 65 de milioane de oameni trăiesc în zonele afectate de uragan. Irene a ucis deja trei oameni în Caraibe, iar câteva zeci de persoane sunt date dispărute. În Florida opt persoane au fost rănite.

CRONOLOGIA UNEI CALAMITĂŢI Primele lovite de ciclon sunt statele Carolina de Nord şi Sud, unde de ieri au început să cadă precipitaţii puternice. Mii de oameni au fost evacuaţi din zonele cele mai expuse iar localnicii care au rămas acasă se pregătesc pentru ce-i mai rău. Meteorologii avertizează că efectele uraganului s-ar putea resimţi până la New York şi chiar în capitala Washington. Irene este, în prezent, uragan de categoria a treia pe scara cu cinci niveluri Saffir-Simpson, însoţit de ploi torenţiale şi de rafale de vânt de 230 de kilometri pe oră. Ciclonul ar putea creşte însă în intensitate în perioada următoare. Irene a măturat în calea sa Cuba, Haiti, Republica Dominicană şi Bahamas. În unele zone a distrus 90% din locuinţe şi a lăsat în urmă mii de sinistraţi. Liniile de electricitate şi de telefonie au fost avariate. Oraşe întregi au fost acoperite de ape. În Puerto Rico, uraganul a adus printre locuitorii oraşului un musafir nepoftit şi extrem de periculos: un rechin care a ajuns din apele mării direct pe şosea.

În paralel, în sud-estul Europei, oamenii se luptă cu canicula. Un val de căldură s-a abătut asupra regiunii de mai bine de o săptămână. Serbia, Ungaria şi Croaţia se coc sub soarele arzător. Iar temperaturile au depăşit, în unele zone, 40 de grade Celsius.