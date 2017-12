Evacuare silită „păzită” de un Rottweiler

Un executor judecătoresc care ar fi trebuit să evacueze, ieri, o familie din cartierul constănţean Tomis Nord, a fost pus în faţa unei situaţii mai puţin obişnuite: în locuinţa vizată se aflau doar fiica de 14 ani a proprietarului şi un câine Rottweiler. Părinţii adolescentei fuseseră notificaţi că, pe data de 22 iulie, trebuie să-şi părăsească apartamentul, situat la parterul unui bloc de pe strada Tulcei, din Constanţa, pentru că nu au reuşit să achite un împrumut. În jurul orelor 10.30, când au ajuns în faţa blocului TL 3 şi au bătut la uşa apartamentului nr. 12, executorul judecătoresc şi creditorul au descoperit, cu uimire, că, în casă, se află doar copilul. „Ne-a răspuns fata, în vârstă de 14 ani. Ne-a spus că e singură şi că părinţii ei au plecat dimineaţă. Am aşteptat aproape patru ore ca ei să se întoarcă, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Au fost contactaţi telefonic ca să vină şi să descuie uşa, dar au spus că au avut un accident rutier şi că nu au cum să ajungă. Am chemat un reprezentant al Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor, deoarece ne este teamă că, dacă încercăm să spargem uşa, Rottweiler-ul aflat în apartament, va deveni foarte agresiv”, a declarat Dimu Calaigiu, creditorul. „Proprietarul locuinţei a împrumutat 57.400 de euro, de la o persoană fizică, girând împrumutul cu apartamentul. În luna martie a anului 2009, eu am cumpărat creanţa. Am discutat în mai multe rânduri cu membrii familiei, despre achitarea datoriei, dar a fost în zadar. Am câştigat procesul, iar astăzi (n.r - ieri) ar fi urmat să intru în posesia apartamentului”, a adăugat Calaigiu. „Am cerut şi sprijinul reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în acest caz. Până acum, nu m-am mai confruntat cu o asemenea situaţie: un copil încuiat în casă. Am aşteptat ca cei de la DGASPC Constanţa să trimită aici echipa mobilă pentru a o lua pe fetiţă în grijă. Probabil că astăzi vom renunţa. În zilele următoare vom înainta către această instituţie o solicitare oficială pentru ca data viitoare când venim aici, în cazul în care părinţii minorei nu se vor afla acasă, echipa mobilă să ne însoţească”, a declarat executorul judecătoresc Gabriel Vasile. Creditorul spune că membrii familiei au acumulat restanţe importante şi la întreţinere. „Cred că este o datorie de peste o sută de milioane de lei vechi. În plus, mai au împrumuturi la şapte sau opt creditori, printre care se numără şi un magazin de electrocasnice”, a precizat Dimu Calaigiu. În jurul orelor 14.30, acţiunea a fost abandonată.