Evacuaţi din casa în care locuiau abuziv

HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ. Apostol Vanghelici, proprietarul unui imobil situat pe str. Călugăreni, la nr. 24, din Constanţa, a cerut instanţei emiterea unui ordin judecătoresc de evacuare a persoanelor care locuiau abuziv în casa sa. Pe 6 aprilie, bărbatul a obţinut hotărârea definitivă şi a apelat la un executor judecătoresc care să îl ajute să pună în aplicare sentinţa. „Pe 29 octombrie am luat încuviinţarea executării silite, iar pe 2 noiembrie am emis somaţia de evacuare. Pe 3 noiembrie, cele 24 de persoane care trebuia să părăsească imobilul au primit somaţia, având cinci zile la dispoziţie ca să plece. Am revenit pe 10 noiembrie pentru a vedea care este situaţia şi imobilul era încă locuit. Când m-au văzut, oamenii s-au enervat şi, în câteva minute, am fost înconjurat de 30 de bărbaţi. Le-am spus că ar fi bine să rezolvăm totul pe cale amiabilă”, a declarat executorul judecătoresc Ştefan Volintiru, cel care a coordonat acţiunea de evacuare de ieri dimineaţă. Executorul a fost nevoit să apeleze la „mascaţii” Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, care au sosit cu două dube în faţa casei ce urma a fi evacuată pentru a preîntâmpina o eventuală revoltă a celor 24 de romi ce urmau să fie aruncaţi afară din casa în care locuiau ilegal de mai mulţi ani.

DORMEA LA UN LOC CU PATRU CÂINI. Evacuarea a început la ora 10.30 şi s-a desfăşurat în linişte, romii adunându-şi hainele şi puţina mobilă pe trotuarul din faţa casei. Cea care i-a îngreunat misiunea executorului a fost Eugenia Zarvany, o femeie care trăia împreună cu patru câini maidanezi într-una din camerele imobilului, o încăpere insalubră, fără lumină sau căldură. Femeia a refuzat orice ajutor şi a cărat singură tot calabalâcul înghesuit în geamantane rupte, genţi roase de şobolani, sacoşe peticite. În timp ce îşi depozita hainele lângă clădire, striga şi îi înjura pe cei care o dădeau afară din cameră, vorbind fără înţeles şi invocând texte religioase. Romii care au stat în aceeaşi casă cu ea, dar în alte camere, spuneau că femeia a luat-o razna după ce copiii au părăsit-o şi au plecat în Italia.

FOCAR DE INFECŢIE. Mirosul îngrozitor care răzbătea din interiorul casei a făcut şi mai grea evacuarea. „Este un focar de infecţie acest imobil. Imediat ce va fi evacuat, proprietarul va intra cu buldozerul în el şi îl va dărâma în întregime. Apostol Vanghelici are autorizaţie de demolare din partea Primăriei şi va face totul legal!”, a declarat Toni Bobe, avocatul lui Vanghelici, proprietarul imobilului evacuat. În jurul orei 13.00, executorul a constatat că ordinul de evacuare a fost îndeplinit, a întocmit procesul verbal şi a plecat. Romii nu au vrut să semneze nicio hârtie şi au început să se agite, după ce au văzut că jandarmii se pregătesc să plece. „Să vină proprietarul aici să semneze el, că noi nu am ieşit de bunăvoie din casă. Să fie atent de acum înainte că suntem neam de criminali şi o să îl omorâm. Pe noi ne-a dat afară, dar pe el îl vor mânca viermii în pământ”, au ameninţat romii evacuaţi din casă. Ba mai mult, unii dintre ei au spus că de Bairam, în loc de oaie, îl vor tăia pe proprietar.