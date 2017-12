Evadaţi căutaţi şi la Constanţa

Poliţiştii constănţeni au intrat, la rândul lor, în alertă şi îi caută pe cei trei indivizi care au evadat, duminică, din incinta Secţiei 9 Poliţie din capitală. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a primit semnalmentele celor trei suspecţi, care au fost daţi în urmărire generală. Oamenii legii spun că aceştia au reuşit să fugă din curtea Secţiei 9 Poliţie, din Bucureşti, rupând grilajul împrejmuitor, în timpul programului de plimbare. Mircea Tudor Vasile, de 35 de ani, Mihai Spiridon, de 19 ani şi Ioan Costel Pătru, de 20 de ani, se aflau în spatele gratiilor pentru comiterea infracţiunii de furt. Aceştia au fost daţi în consemn la frontieră, iar Poliţia Capitalei a anunţat că va oferi recompensă pentru orice informaţie care poate conduce la prinderea lor. Vasile Tudor Mircea, zis “Carbon”, are 1,80 metri înălţime, ochi căprui, păr şaten, tuns scurt, faţă ovală. În momentul evadării era îmbrăcat cu o geacă roşie, pantaloni de trening negri şi pantofi galbeni. Costel Ion Pătru are 1,65 metri înălţime, nas drept, ochi căprui, păr şaten, tuns scurt, iar la momentul evadării purta pantaloni şi bluză de culoare gri. Cel de-al treilea evadat, Mihai Spiridon, are 1,70 metri înălţime, ochi căprui, frunte îngustă, nas drept, faţă ovală, păr şaten, tuns scurt şi are un tatuaj pe gât. La momentul fugii el purta o geacă de fâş neagră, pantaloni şi pantofi negri. Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat că procurorii vor declanşa o anchetă în acest caz, care îi va viza pe toţi poliţiştii ce aveau în sarcină paza celor trei.