Evaluare a tehnologiilor medicale

Ministerul Sănătăţii s-a angajat, în urma acordului încheiat între România şi Fondul Monetar Internaţional (FMI), ca pentru actualizarea listei de medicamente să se facă o evaluare a aşa-numitor tehnologii medicale, a declarat, vineri, directorul executiv al Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu. „Practic, aceste medicamente să fie evaluate după alte criterii decât cele după care au fost evaluate până acum. Un asemenea proces va prelungi perioada de aşteptare. Noi sperăm ca această nouă metodologie de evaluare a medicamentelor să fie finalizată până la sfârşitul acestui trimestru, astfel încât în trimestrul doi să se facă evaluarea iar noi medicamente în lista celor compensate şi gratuite să avem începând cu 1 iulie 2013”, a subliniat reprezentantul ARPIM, referindu-se la introducerea de noi molecule pe lista de medicamente compensate. Dan Zaharescu a spus că, după evaluările realizate, impactul financiar asupra bugetului, cel puţin pentru primul an, va fi modest. „Deci va putea fi relativ uşor acoperit prin taxa clawback, pe care oricum companiile farmaceutice o plătesc, iar estimările pentru al doilea an şi al treilea an după deschiderea listei nu arată un impact financiar major, care să nu poată să fie susţinut”, a arătat Dan Zaharescu.