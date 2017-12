Evaluarea la matematică... „un fleac...“

Proba de matematică de la Evaluarea Naţională 2013 pare să nu le mai dea cu rest elevilor care au terminat clasa a VIII-a. După experienţa nefastă de la simularea din primăvară, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, când aproximativ 75% dintre elevii constănţeni nu au luat note de trecere la această materie, de data asta, după „întâlnirea” decisivă cu matematica, elevii se bat cu pumnul în piept că vor promova examenul fără prea mari probleme. Varianta 3 extrasă de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) li s-a părut floare la ureche. Printre subiectele probei s-au numărat o problemă de aritmetică cu cerinţa „Câte mere are Ana?”, două de geometrie şi desenarea unei piramide care a inclus şi câteva cerinţe.

SUBIECTE UŞOARE Elevii claselor a VIII-a care au susţinut examenul în cadrul Grupului Şcolar Cobadin - centru de examen pentru Evaluarea Naţională - sunt siguri că lucrările lor vor fi notate cu cel puţin 5. Ei au ştiut să rezolve prima şi a doua parte a exerciţiilor, care totalizau 60 de puncte, iar cu punctele din oficiu se obţin uşor 70 de puncte, necesare promovării.

NOTE DE 2 LA SIMULARE, SPERANŢE MARI LA EVALUARE Elevii spun că ultima parte a tezei a ridicat ceva probleme. Directorul Grupului Şcolar Cobadin, Olguţa Papa, a declarat că, în total, unitatea a fost centru de examen pentru 145 de elevi de la şcolile din satele Independenţa, Ciocârlia de Jos, Ciocârlia de Sus, Dumbrăveni, Viişoara şi Cobadin. „Toţi elevii au fost prezenţi”, a declarat directorul grupului şcolar. Mihai Zorică este unul dintre şcolarii de la Cobadin. El îşi aminteşte că, la simulare, a obţinut nota 2,90, dar, de data asta, spune că o să aibă mai mult noroc pentru că subiectele au fost neaşteptat de uşoare. „Am lucrat subiectele I şi II, la al treilea mai puţin, dar cred că o să obţin un 5 sau 6. Am discutat şi cu un profesor de matematică şi el mi-a confirmat că rezolvările mele au fost bune şi voi obţine o notă de trecere”, a spus încrezător elevul. El e sigur că va reuşi să intre la liceul din Cobadin pentru că, în plus, are şi o medie mare la finalul celor opt ani de şcoală. Şi colegul lui Mihai, Gabriel Donovăţ, a spus că proba de matematică i s-a părut un fleac şi e sigur că va lua notă de trecere. Şi el a avut o experienţă nefericită la simulare, după ce la matematică a obţinut nota 2, dar acum spune că va promova examenul cu cel puţin 5.

NIVEL MEDIU Inspectorul şcolar de specialitate pentru matematică din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Daniela Bălănescu, a confirmat că subiectele extrase de Ministerul Educaţiei Naţionale au fost uşoare şi accesibile. Chiar şi aşa, profesorul nu exclude ca elevii să greşească din neatenţie. „Subiectele au avut un grad de dificultate aproape de nivel mediu. Nici nu se compară cu varianta de la simulare. Atunci, testarea a fost un antrenament pentru examenul pe care l-au susţinut acum. Ne aşteptăm să fie multe note mari”, a declarat inspectorul de matematică.

120 DE ABSENŢI Ca la fiecare examen, au fost şi absenţi. La nivel judeţean, din peste 5.500 de elevi înscrişi, 120 au absentat la proba de matematică şi pentru alţi doi au fost scoase subiectele de rezervă pentru că nu au ajuns la timp să susţină examenul.

Două ore în plus pentru depunerea contestaţiilor

Primele rezultate la Evaluarea Naţională 2013 vor fi afişate sâmbătă, 29 iunie, până la ora 16.00, iar până la ora 20.00 trebuiau depuse eventualele contestaţii. Însă, ieri, MEN a decis prelungirea programului de depunere a contestaţiilor pentru Evaluarea Naţională cu două ore faţă de calendarul iniţial. Modificarea a fost decisă în urma solicitării venite din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România, care a informat MEN, printr-o adresă, că enoriaşii săi respectă ziua de sâmbătă ca pe una de repaus şi de sărbătoare religioasă şi nu pot întreprinde niciun fel de alte activităţi laice până la apusul soarelui. MEN respectă drepturile garantate de Constituţia României şi de legile statului român privind libertatea de conştiinţă şi asigurarea de şanse egale tuturor elevilor, indiferent de cultul de care aparţin aceştia.