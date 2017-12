Evaluarea naţională, sub supraveghere video

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Oana Badea, a declarat că examenul de evaluare naţională, susţinut de elevii din clasa a VIII-a, se va desfăşura sub supraveghere video şi pentru organizarea acestuia vor fi luate toate măsurile \"validate în acest an la bacalaureat\". Badea a spus că Ministerul Educaţiei şi-a propus ca obiectiv realizarea unei corecte ierarhizări a elevilor care au acces la liceu în baza acestui examen. „Şi examenul de evaluare naţională se va desfăşura sub supraveghere video şi toate măsurile organizatorice care au fost cunoscute şi validate în acest an la bacalaureat vor fi folosite şi la evaluarea naţională. Corecta ierarhizare a copiilor care au acces la liceu în baza acestui examen este un obiectiv”, a spus Badea. Întrebată dacă în momentul de faţă nu există corectitudine în desfăşurarea evaluării naţionale, Oana Badea a răspuns că oamenii din sistem trimit ministerului „semnale că de multe ori rezultatul poate fi viciat”.