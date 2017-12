Evaluările PNDR, un mister pentru primari

Criteriile de evaluare a proiectelor integrate depuse prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) sunt în continuare un mister indescifrabil pentru beneficiarii acestor proiecte, în majoritate administraţiile locale. Aşa cum s-a întâmplat şi anul trecut, când din cele peste 50 de administraţii locale constănţene care au depus proiecte integrate prin Măsura 3.2.2 („Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale\" – n.r.) una singură a reuşit să câştige, şi în acest an, la Constanţa au fost declarate câştigătoare doar cinci astfel de proiecte depuse. Cu această situaţie se confruntă şi Primăria Ghindăreşti, care deşi a depus spre finanţare de două ori la rând proiect integrat prin Măsura 3.2.2., răspunsul pe care l-a primit şi de această dată a fost unul negativ, deşi proiectul a fost declarat eligibil. Primarul comunei, Vasile Simion, a declarat că proiectul integrat întocmit şi depus a totalizat 64 de puncte, dar în urma evaluării s-a ajuns ca proiectul să acumuleze doar 50 de puncte. „Am fost depunctaţi la proiectul pe componenta culturală, la proiectul de after-school, deşi ne încadram la specificul tradiţional cu echipa de fotbal din comună şi la proiectul de dotare a Căminului Cultural Ghindăreşti, deşi avem un ansamblu format din femei care cântă muzică tradiţională, fiind o comună formată 95% din locuitori lipoveni. Am mai fost depunctaţi şi la gradul de sărăcie, deşi ne încadram în criteriile cerute de ei. Vom face contestaţie pentru a primi lămuriri cu privire la neaprobarea finanţării proiectului”, a declarat Vasile Simion, adăugând că la ultima evaluare pe teren, reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au venit doar pentru a depuncta proiectele constănţene depuse. „Consiliul Judeţean Constanţa ne-a sprijinit mult, fără ajutorul lor nu am fi putut depune proiectul. Am cheltuit sume colosale pentru acest proiect, bani cu care am fi putut realiza alte investiţii importante în comună”, a mai susţinut primarul din Ghindăreşti.