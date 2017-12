Evaluări-pilot şi în noul an şcolar

Evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi şi în acest an de învăţământ tot unele de tip pilot, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Stelian Fedorca. „Nu există încă toate datele necesare pentru ca aceste evaluări să fie extinse la nivelul tuturor claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a”, a spus Fedorca. Potrivit secretarului de stat, evaluările vor fi organizate în acelaşi format ca şi în anul şcolar 2011-2012. Organizarea evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a este prevăzută în Legea Educaţiei Naţionale. Potrivit actului normativ, toate şcolile trebuie să realizeze o evaluare a elevilor la finalul claselor a II-a şi a VI-a, pe baza unor metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei. Totodată, la finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei trebuie să realizeze, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a elevilor. În anul şcolar anterior, evaluările-pilot la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, au fost realizate în perioada 9-23 mai. (A.J.)