Evan Rachel Wood, imaginea noului parfum Gucci

Pe ce pune mâna Marilyn Manson face aur. După Dita Von Teese, acum a venit rândul noii iubite a rocker-ului Evan Rachel Wood să prindă un contact bănos. Actriţa, în vârstă de 21 de ani, a devenit imaginea noului parfum Gucci. Frida Giannini, directorul creativ al celebrei firme italiene, crede că tânăra este alegerea ideală. „Am ales-o pe Evan Rachel Wood pentru că este o personalitate foarte puternică. Este tânără, dar o figură în ascensiune şi influentă. Nu am vrut să ofer acest proiect cuiva superexpus sau foarte cunoscut. În loc, am vrut o persoană nouă, care să coincidă cu imaginea proiectului. Evan Rachel Wood este o actriţă talentată şi frumoasă. Este incredibilă, foarte sexy, iar ochii şi faţa ei atrag oamenii din generaţia ei”. Are rockerul de ce să fie mândru!