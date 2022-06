Evanescence revin la Bucuresti pe 7 iunie la Arenele Romane

Evanescence, una dintre cele mai iubite si apreciate trupe rock americane, se afla din nou intr-o formula magica in care vocea celebrei cantarete Amy Lee innobileaza piesele care au consacrat trupa si care au ramas nemuritoare pe buzele fanilor din intreaga lume. Cu albume vandute in zeci de milioane de exemplare in intreaga lume, muzica Evanescence a fost rasplatita cu numeroase nominalizari si premii internationale, printre care doua Grammy-uri primite in anul 2004 pentru piesa "Bring Me To Life", la categoriile "Best New Artist" si "Best Hard Rock Performance".

Albumul "Fallen" a ramas si in ziua de azi in topul preferintelor celor ce iubesc muzica rock, acesta fiind certificat cu Platina in intreaga lume. "Fallen" este unul dintre cele opt albume, ale tuturor timpurilor, care au reusit sa ramana in top Billboad 200 pentru o perioada mai mare de un an. "The Open Door" (2006) a marcat un nou succes in palmaresul celebrului grup, cu piese precum "Lithium" sau "Sweet Sacrifice", iar "Evanescence" (2011) a ajuns pe primele locuri imediat dupa lansare si a fost premiat cu Aur in Australia, Canada si Marea Britanie.

Muzica formatiei Evanescence poarta o paleta intreaga de influente si a fost incadrata de catre critici in diverse categorii, de la rock, nu metal si gothic, la industrial, progressive sau hard rock. Cu valente sofisticate si o atentie deosebita pentru detalii, Evanescence au reusit sa ofere publicului piese fascinante care au trecut deja de proba timpului.



Yonakavin din Marea Britanie, mai exact din Brighton, si activeaza pe scena muzicala din 2014, timp in care au lansat un album in 2019, 'Don't Wait 'Till Tomorrow' dar si patru EP-uri.

Abordeaza un alternative rock cu influente de prog pe alocuri.



Formatia a fost in turneu cu Bring Me The Horizon si Fever 333, ulterior colaborand cu BMTH pentru piesa 'Tapes'.



In momentul de fata Yonaka inseamna Theresa Jarvis la voce, George Edwards la chitara, Alex Crosby la bass si clape si Robert Mason la tobe.

1. PROGRAM

OPEN DOORS 19:00

YONAKA 20:00 - 20:45

Evanescence 21:15 - 22.55

REGULI DE ACCES

Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 19:00 iar concertele incep la ora 20:00. Dupa deschiderea portilor, puteti sosi la orice ora doriti pentru a va vedea trupele favorite. Concertul are loc in aer liber.

Pentru toate categoriile de bilete, accesul se face pe la portile de jos din parc ale Arenelor Romane.

La intrarea in perimetrul evenimentului, toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (va rugam in caz ca se anunta ploaie sa veniti cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca si NU vor pazi obiectelor prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

3. CATEGORII DE BILETE SI BRATARI

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului de concert, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

- Posesorii de bilete la categoriile 'Premium' si 'Teren', vor primi bratari care le va permite accesul in zona in care au bielete. Bratarile trebuie pastrate la mana, exact asa cum au fost puse, pe toata durata concertului. Bratarile nu sunt transmisibile si nu trebuie deteriorate pe intreaga perioada a evenimentului. Posesorii de bilete la categoria Acces General nu vor primi bratara la acces.

- Categoria 'Premium' - Cu loc in sectoarele K si E. Vor primi bratari care le va permite accesul in zona in care si-au cumparat bilet precum si in zonele Teren si Acces General

-Categoria 'Teren' - Fara loc, in fata scenei. Vor primi bratari care le va permite accesul in zona in care si-au cumparat bilet precum si in zona Acces General. Nu vor avea acces in zona 'Premium'

- Categoria 'Acces General' cu loc in Arena mai putin sectoarele K si E si fara loc in spatele categoriei Teren. Nu vor primi bratari. Nu vor avea acces in zona Premium si Teren.

4. BILETE

Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele costa:

- Premium (cu loc) - 349 lei in presale si 370 la intrare

- Teren (fara loc, in fata scenei) - 269 in presale si 300 la intrare

- Acces General (cu loc) - 179 lei in presale si 200 lei la intrare

- Acces General (fara loc) - 179 lei in presale si 200 lei la intrare

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei.