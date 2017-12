Evanescence va lansa al treilea album

Trupa Evanescence va lansa cel de-al treilea material discografic, în toamna anului 2010, iar stilul abordat va fi electro-pop. Trupa lucrează deja la noul material discografic, iar liderul grupului, solista şi pianista Amy Lee, a declarat că sunetul noului album va fi destul de departe de stilul consacrat al formaţiei Evanescence, devenită celebră graţie amestecului de rock cu acorduri de muzică clasică. “Vom aborda stilul electro-pop şi vom folosi doar instrumente electrice. Va fi o combinaţie între stilurile celor de la Portishead şi Massive Attack, iar versurile vor vorbi despre continuitatea în viaţă, despre a merge înainte, dar într-un mod lipsit de confruntări şi lipsit de furie”, a declarat Amy Lee. Aceasta a mai mărturisit că din punct de vedere al liricii, acesta reprezintă o versiune mult mai realistă a personalităţii sale şi că atunci când a compus versurile pentru noile piese a avut curajul de a spune multe lucruri de care se temea în trecut.

Pianista, în vârstă de 28 de ani, a alcătuit deja noua componenţă a trupei Evanescence, noii membri fiind chitaristul Terry Balsamo, basistul Tim McCord, toboşarul Will Hunt şi un DJ al cărui nume este tot Will Hunt, după ce membrii din componenţa originală au părăsit grupul, între anii 2003 şi 2006 şi au alcătuit trupa We Are The Fallen. “S-au scris multe prostii referitoare la ceea ce înseamnă pentru mine numele acelei trupe, însă acum sunt pregătită să merg mai departe. Am realizat că Evanescence defineşte doar ceea ce sunt eu”, a mai comentat aceasta.