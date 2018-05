Evazioniștii scapă de închisoare. Vezi în ce condiții!

Senatorii din Comisia juridică au votat un proiect care vizează prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Unul dintre amendamente prevede clasarea unor cauze aflate în curs de urmărire penală dacă se achită prejudiciul integral, la care se adaugă 50% din suma datorată de cel în cauză, scrie Agerpres. Cu alte cuvinte, cei care plătesc prejudiciul, plus jumătate peste, sunt iertați de pedeapsa cu închisoarea. „Am renunţat la urmărirea penală dacă prejudiciul este achitat integral în cursul urmăririi penale şi am adăugat noi, pe lângă penalităţile legale de plătit care rămân în continuare, şi un anumit cuantum, un plus de 50% care se aplică la suma datorată pentru a descuraja evaziunea fiscală. Şi important de spus - această procedură se poate aplica unei persoane o singură dată. E o prioritate pentru noi recuperarea prejudiciului şi aducerea banilor la buget şi nu trimiterea oamenilor la închisoare”, a precizat iniţiatorul amendamentului, preşedintele Comisiei juridice, senatorul PSD Robert Cazanciuc. El a adăugat că rolul legiuitorului este acela de a preveni săvârşirea unor fapte.