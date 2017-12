Evazioniştii şi incompetenţii, crucificaţi pe noul Cod al Insolvenţei

LEGE CU ŢINTĂ CLARĂ Noua lege a insolvenţei, aprobată ieri de Guvern, are o ţintă clară - firmele evazioniste care intră în incapacitate de plată doar ca să nu îşi plătească taxele la buget. „Avem probleme cu încasările, căci am reorganizat Fiscul. Am reuşit să detaşăm personalul necesar pentru Direcţia Antifraudă, ca să o facem să funcţioneze, iar astăzi (n.r. - ieri), prin adoptarea Codului Insolvenţei, vreau să lovim exact unde avem probleme cu evaziunea - firmele care folosesc procedura doar ca să scape de plata obligaţiilor către stat”, a spus premierul Victor Ponta, în debutul şedinţei de Guvern. El a subliniat că „evaziunea este ascunsă sub haina insolvenţei, iar foarte multe societăţi private se trezesc că un debitor intră în incapacitate de plată atunci când este somat să-şi achite facturile”. Lucrurile se schimbă însă drastic. Acum, legea îi apără pe creditorii aflaţi la începutul procedurii insolvenţei, iar debitorii pot cere intrarea în incapacitate de plată doar dacă valoarea creanţelor este de cel puţin 90.000 lei, nu indiferent de sumă, cum era până acum. În plus, creditorii pot cere insolvenţa debitorilor într-un termen de trei ori mai scurt, de numai 30 de zile. Totodată, perioada de observaţie din cadrul insolvenţei simplificate, ce permite intrarea direct în faliment a unui datornic, a fost redusă substanţial, de la 50 la maximum 20 de zile.

INCOMPETENŢA COSTĂ Codul egalizează şi regimul deschiderii procedurii de incapacitate de plată. Până acum, cererile depuse de debitori erau judecate în cinci zile, iar cele ale creditorilor... într-un secol. Astfel, datornicii puteau intra oricând doreau în insolvenţă, iar cei de rea-credinţă aveau timp suficient să-i fenteze pe cei cărora le datorau bani. Potrivit noii legi, solicitările creditorilor vor fi anexate automat la cele depuse de firmele datornice. O altă noutate este taxarea aspră a celor care se fac vinovaţi de intrarea în insolvenţă. Astfel, ei vor trebui să acopere din fonduri personale datoriile (parţial sau integral). Ba mai mult, timp de zece ani nu vor mai avea dreptul să conducă o firmă. „Vor fi consideraţi vinovaţi cei care au folosit bunurile sau creditele firmei în folosul propriu sau al unei alte persoane, au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea firmei, au dispus continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit către insolvenţă, au ţinut contabilitate fictivă sau au deturnat activele firmei”, potrivit noului Cod al Insolvenţei.