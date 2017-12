Evaziune fiscală de zeci de milioane de euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au coordonat ieri o acţiune fără precedent ca amploare, în cadrul căreia au avut loc 256 de percheziţii în judeţele Constanţa, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor şi Vâlcea, dar şi în Capitală. Operaţiunea a vizat reţinerea unor persoane suspectate de evaziune fiscală, descinderile derulându-se în mai multe depozite de alimente şi materiale de construcţii, dar şi la domiciliile suspecţilor cercetaţi în dosar. Potrivit DIICOT, “grupul infracţional organizat era specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii şi livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA”. Oamenii legii spun că membrii reţelei s-ar fi axat pe tranzacţiile comerciale cu zahăr, iar afacerile ar fi “gravitat în jurul mai multor firme: S.C. Lemarco S.A. Bucureşti - reprezentată de Tudor Constantin, S.C. Ductil Rom S.A. Bucureşti - reprezentată de Sorin Stuparu, S.C. Novicio Food & Beverage S.R.L. Ilfov - reprezentată de Nicole Saikaly, S.C. Vega Trade Comodities S.R.L. Giurgiu - reprezentată de Sorin Găzdac şi Raluca Găzdac”, potrivit aceluiaşi document.

PROTECŢIE Procurorii au mai stabilit că afacerile acestor societăţi ar fi fost sprijinite de persoane aflate în funcţii-cheie. Este vorba, potrivit DIICOT, despre Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Dan Stroe, director de achiziţii în cadrul ANAF, Elena Năipeanu, angajată a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Giurgiu, Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe şi Mihăiţă Penciu, toţi comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu. Potrivit anchetatorilor, în reţea ar fi fost implicat şi Octavian Grecu, zis “Butoane”, cunoscut membru al lumii interlope din Giurgiu. De asemenea, se arată în comunicatul DIICOT, “la activitatea infracţională a învinuiţilor Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Găzdac a contribuit şi Cezar Măgureanu”, senator PSD, fost PDL. Prejudiciul provocat anual bugetului statului de membrii grupării, în perioada 2010 - 2012, depăşeşte 40 de milioane de euro. La sediul DIICOT au fost aduse ieri pentru audieri în jur de 125 de persoane, faţă de unele dintre ele începându-se urmărirea penală pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

“RUŞINOS!” Senatorul Cezar Măgureanu s-a declarat nevinovat. “Este ruşinos ceea ce se întâmplă. Am o familie sănătoasă, serioasă, nu am făcut nimic care să contravină legilor, nici acum şi nici înainte de 1989”, a declarat Măgureanu. Întrebat despre ginerele său, implicat la rândul lui în acest dosar de evaziune fiscală, senatorul a spus că ginerele său “nu este minor şi poate răspunde singur”. “Nu m-am implicat în afacerile lui. El a făcut afaceri legale, dar poate nu a avut posibilitatea să mai plătească unele lucruri, că sunt vremuri tulburi. Eu nu ştiu lucrurile acestea, nu am informaţii”, a precizat Măgureanu. Reprezentanţii ANAF au dat ieri asigurări că vor colabora cu instituţiile abilitate ale statului. “Faţă de evaziunea fiscală, poziţia noastră este fermă: nu vom accepta niciun derapaj de la respectarea legilor şi vom continua să combatem acest fenomen”, a declarat preşedintele ANAF, Şerban Pop.

“MĂ BUCUR!” Despre acţiunea DIICOT, premierul Victor Ponta a declarat: “Mă bucur foarte tare că Parchetul acţionează. De doi ani vorbeam că ANAF este o structură coruptă în mod instituţionalizat, în frunte cu şeful său de atunci. Mai bine mai târziu decât niciodată şi mă bucur că cercetările avansează în acest sens. În rest, domnul Măgureanu sau oricine altcineva, dacă este implicat, trebuie să răspundă conform legii, rapid de tot. Sunt absolut convins că dacă doi ani, cât a fost cu PDL, domnul Măgureanu nu a fost sancţionat, trebuie să fie sancţionat acum şi este foarte bine lucrul ăsta. Nu pot să uit că cel care doi ani de zile ne-a spus că Blejnar şi ANAF sunt foarte buni este tocmai preşedintele suspendat, domnul Băsescu, şi sunt convins că acum, probabil, se va spăla pe mâini ca Pilat din Pont de Blejnar şi de ANAF, însă această structură politică, PDL-izată, a fost o structură de tip mafiot, de corupţie instituţionalizată”, a declarat Ponta.