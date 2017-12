Evaziunea fiscală = 16% din PIB

12:11:07 / 16 Iulie 2014

Pensii medicale ilegale !

Sunt o gramada de persoane, si mai in varsta si mai tinere, care au beneficiat de pensii pe caz de boala ilegale, batranei care au mancat o gramada de ani pensii medicale si care acum ne critica pe noi, astia mai tineri, care platim pentru pensiile lor, pentru orice ! Propun verificarea celor care au beneficiat si beneficiaza de pensii pe caz de boala si tragerea lor la raspundere, indiferent de varsta ! Au urmat vreun tratament pentru boala cu care au fost pensionati sau nu ? Prostitutia este in floare si nimeni nu vrea sa o legifereze ! Prostituatele castiga in jur de 200 lei pe zi, daca nu si mai mult ! La piata nu iti da nimeni un bon fiscal, desi au case de marcat ! La croitorie, pentru un fermoar sau o justare la un pantalon sau o rochie, nu iti da nimeni bon fiscal ! Tiganii care vand la taraba diverse haine sau bunuri nici nu au casa de marcat, desi au locul pe care vand, platit ! Contabilii de la firme se trec in cartea de munca cu 2 ore lucrate la o firma, declara un venit de nimic desi castigul este mult mai mare si platesc impozite de nimic ! Medicii iti iau spaga fara nici cea mai mica parere de rau ! Profesorii nu sunt impozitati pentru meditatiile pe care le dau la domiciliu ! Despre ce vorbimm ?