Eve s-a despărţit de iubit

Cântăreaţa de muzică rap Eve s-a despărţit de iubitul ei, Teodorin Nguema Obiang, fiul preşedintelui Republicii Guineea Ecuatorială. Vedeta şi-a petrecut ultima perioadă zburând între SUA şi Ghana ca să îşi vadă jumătatea. „Am fost în Ghana pentru o vreme, pentru că de acolo este el. Este un bărbat uimitor. Ţinem legătura mereu. Este un tip grozav, dar am ştiut că nu este corect. Categoric nu aveam aceleaşi lucru în cap, cu privire la ceea ce ne-am fi dorit în viaţă. Era de acord cu tot ceea ce vroiam să fac, dar nu am nevoie de asta. Am nevoie de cineva în viaţa mea care să mă provoace. Ca şi când, categoric vreau să fiu prioritară, dar nu am nevoie de un tont”, a conchis starul american.