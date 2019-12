Eveniment aniversar: 10 ani de activitate Blumenfield®

Luna aceasta, Blumenfield® a sarbatorit 10 ani de activitate pe piata locala si regionala. Pe data de 15 noiembrie, compania din Constanta a organizat un eveniment aniversar la Hotel Del Mar din Mamaia, unde au fost celebrate cele mai importante momente din activitatea Blumenfield® in decursul celor 10 ani de activitate. Evenimentul a fost deschis de discursurile persoanelor care au contribuit constant si semnificativ la realizarile de exceptie ale companiei. Mesajul evidentiat din toate discursurile a fost contributia majora a managementului si a echipei Blumenfield® in implementarea unei strategii de succes.

“Va multumesc tuturor pentru ca ati dat curs invitatiei in aceasta seara, suntem onorati ca sunteti aici, sa ne bucuram impreuna de cei 10 ani de succes ai Blumenfield. Ce inseamna Blumenfield? Blumenfield este un concept si asa l-am gandit de la bun inceput. Este campul cu flori care ramane in urma atunci cand alegi sa aplici masuri adecvate pentru protectia mediului, dar dincolo de acest concept, Blumenfield inseamna echipa. Inseamna oamenii care s-au adunat in jurul acestei idei si au format o echipa solida, fiecare dintre noi punand sufletul si experienta lor in toate proiectele pe care le-am dezvoltat, cu care am construit si cu care visam mai departe. Totodata, astazi, celebram si succesul partenerilor nostri care au avut incredere sa lase in mana noastra proiectele lor. Ne dorim sa facem parte din succesul acestora si pe viitor”, a afirmat Gabriela Stanciu, Director General al Blumenfield®, in cadrul evenimentului.

Evenimentul aniversar, Gala dinner Blumenfield 10, s-a incheiat cu activitati de networking, intr-o atmosfera de business relaxanta.

Serviciile oferite de Blumenfield®

Blumenfield® este o companie 100% cu capital privat romanesc care furnizeaza servicii integrate in domeniul protectiei mediului. Compania detine primul Centru Privat de Cercetare in Protectia Mediului din Sud-Estul Romaniei.

Istoricul companiei

Compania din Constanta s-a infiintat in noiembrie 2009. Din 2010 este inregistrata in Registrul National al elaboratorilor de studii de mediu, avand competenta sa elaboreze Studii de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de evaluare adecvata a biodiversitatii, Rapoarte de mediu, Bilanturi de Mediu, Rapoarte de amplasament pentru activitatile care necesita Autorizatii Integrate de Mediu.

Tot din 2010, Blumenfield® detine Atestatul ANRM pentru intocmirea de documentatii tehnico - economice si lucrari de teren in industria Oil& Gas si in industria extractiva a resurselor minerale.

”De la consultanta si elaborarea de studii de mediu, pana la implementarea de programe ample de monitorizare a ecosistemelor terestre si acvatice, Blumenfield® este un concept al profesionalismului in consultanta de mediu bazat pe expertiza unei echipe implicata in a obtine cele mai bune rezultate pentru clienti”, afirma Gabriela Stanciu, Director General Blumenfield®.

Mai mult decat atat, in anul 2016 a fost inaugurat primul Centru Privat de Cercetare in Protectia Mediului din regiunea Sud-Est - Blumenfield Science cu patru laboratoare de analize fizico - chimice, laborator de analize microbiologice si un Laborator de determinari biologice.

Planuri de viitor

In ceea ce priveste planurile de viitor ale companiei, Blumenfield® isi doreste ca pana in anul 2022 sa devina in mod clar lider in furnizarea serviciilor de mediu, dezvoltand servicii pe masura nevoilor si provocarilor intampinate de clienti.