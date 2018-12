Eveniment aniversar și un spectacol în premieră, la „Căluțul de Mare”

Vineri, 23 noiembrie 2018, de la ora 12.00, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” găzduiește evenimentul „DE LA UNIREA DOBROGEI CU PATRIA MUMĂ LA MAREA UNIRE”. Realizat în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și Colegiul Național „Mihai Eminescu”, evenimentul a fost creat pentru a marca Centenarul Marii Uniri. Elevii colegiului vor susține un scurt moment artistic, iar domnul Mihai Paris, profesor de istorie va avea o scurtă prelegere legată de acest eveniment istoric. De asemenea, va fi proiectat un film-documentar dedicat Dobrogei, iar doamnele muzeograf doctor Delia Cornea și Lavinia Dumitrașcu vor avea dedicate alocuțiuni pe tema celor „140 de ani de la alipirea Dobrogei la Patria Mumă”. În încheiere, spectatorii vor putea urmări un moment artistic interpretat de domnul Lică Gherghilescu, îndrăgit actor al Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” .

Tot vineri, 23 noiembrie, de la ora 18.30, la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” are loc premiera spectacolului CĂSĂTORIA, o comedie de N.V. Gogol, scrisă in 1833. Regia artistică este semnată de Lică Gherghilescu, iar scenografia, de Constantin Mihai Ranin. Spectacolul prezintă povestea lui Podkoliosin, funcționar in Rusia țaristă, un burlac în etate, cu aere de aristocrat, dar cu un comportament ezitant, îndărătnic și mai ales, leneș. Pentru Podkoliosin căsătoria este o obligație. „Uite, dacă stai și chibzuiești așa, singur, în clipele de răgaz, vezi că tot trebuie să te căsătorești, la urma urmei. Ce să faci? Trăiești, trăiești și până la sfârșit ți se urăște. Iar intrăm în post și eu tot holtei am rămas!”, gandește personajul principal. Scenele comice imaginate de Gogol, creionate cu multă dibăcie și umor vor face deliciul tinerilor spectatori dar și al prietenilor și părinților lor, ce le vor cunoaște pe înțeleapta pețitoare Fiokla Ivanovna, pe Agafia Tihonovna „o bomboană de fată, albă ca laptele și rumenă ca un bujor”, dar și pe mătușa ei, Arina Panteleimonovna, preocupată de măritișul nepoatei. În scenă intră și ceilalți pretendenți la mâna Agafiei, Jumârkin, Anucikin, Jevakin și Starikov cât și pe năstrușnicul Kocikariov, ce fusese și el, la rândul lui, căsătorit tot de pețitoare. Decorurile și costumele, extrem de minuțios lucrate îi vor purta pe spectatori în atmosfera tradițională a burgheziei rusești din secolul XIX. Actorii ce vor da viață personajelor spectacolului sunt: Daniel Minciună, Grațian Prisacariu, Clara Ghiuvelechian, Arina Cojocaru, Emanuel Cristoiu, Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Andrei Stroescu, Ion Ciolan/Lică Gherghilescu și Claudia Zaharia. Piesa este recomandată pentru etapa de vârstă 12+ (spectacol pentru tineret).