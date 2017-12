"Omul, un puzzle minunat", un eveniment de conștientizare a autismului și de solidaritate cu persoanele afectate de această tulburare, s-a desfășurat duminică, pe platoul din fața Pieței Amzei din București. Cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, organizatorii târgului de pe "Platoul Piața Amzei" au invitat aproximativ 30 de copii cu nevoi speciale, dar și însoțitorii acestora și alți adulți să participe la o activitate inedită - să asambleze simultan mai multe puzzle-uri de câte 500 de piese. "Puzzle-ul este simbolul autismului (...), este un joc care le solicită și degețelele, și mintea", a declarat Silvia Nanu, organizatoare a evenimentului și mamă a unui tânăr de 19 ani, Tudor, care are această tulburare, dar care este recuperat în proporție de 90%, citată de Agerpres. Potrivit acesteia, la eveniment participă atât copii cu tulburări din spectrul autist, tineri cu dizabilități, dar și tineri instituționalizați, aduși la acțiune de Vișinel Bălan, care și-a trăit copilăria între orfelinate. În total, la deschiderea manifestării au participat aproximativ 30 de copii și tineri, cu vârste de la 5 ani până la 30 de ani, a explicat Silvia Nanu. Mesajul principal al evenimentului este dedicat societății, care, potrivit Silviei Nanu, trebuie "să fie deschisă" către persoanele cu nevoi speciale. "Autorităților am renunțat demult să le mai transmit vreun mesaj, prefer să transmit societății, să fie deschisă către ceea ce nu este exact așa cum își închipuie ea că este, pentru că a fi diferit nu înseamnă neapărat a fi ceva rău. Iar tinerii, adulții, copiii cu autism aduc foarte multă poezie în viața noastră, ne învață să fim empatici, ne învață să încercăm să vedem viața și altfel, ceea ce e cel mai important", a spus Silvia Nanu. Vișinel Bălan, manager la Asociația „Desenăm Viitorul Tău“, a adus nouă copii de la centrul pe care-l coordonează la evenimentul din Piața Amzei. "Unii sunt mai agitați, alții mai nervoși, alții mai calmi, mai surprinzători (...). Fiecare copil are vulnerabilitatea lui și, cu atât mai mult, dacă ei sunt mai agitați, sunt strict pe fond emoțional, fiindcă nimeni nu stă să-i asculte, să comunice cu ei. Lipsa de atenție duce în general la genul ăsta de comportament, de a deveni antisocial", a afirmat Vișinel Bălan. El spune că societatea trebuie să fie bună cu astfel de persoane cu nevoi speciale. "Să fim buni, să zâmbim și, dacă vedem un om pe stradă sau un copil pe stradă, nu să-i dăm un ban, ci efectiv să-l ajutăm, să-l încadrăm pe un serviciu, fiindcă de asta sunt Direcțiile de protecție a copilului, de asta sunt serviciile statului, pentru ca fiecare copil să beneficieze de ele. Și dacă vorbim de un copil abuzat, cu atât mai mult", a mai Vișinel Bălan. Acesta a transmis și un mesaj autorităților, în contextul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. "Să nu mai doarmă. Cam de 27 de ani asta fac și e foarte trist ceea ce se întâmplă. Mie cred că-mi scriu în fiecare zi cel puțin 10-15 copii (...). În general, spețele sunt complexe, foarte delicate și nici nu știi cum să le rezolvi pe toate", a subliniat el.