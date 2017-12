Eveniment editorial de excepţie, la Muzeul Marinei Române

La ceasul bilanţurilor de la final de an, Muzeul Marinei Române a organizat, la sfârşitul săptămânii trecute, în Sala de conferinţe „Clio”, lansarea celor mai recente titluri publicate la editura instituţiei muzeale: „Anuarul Muzeului Marinei Române\" (tom XIII, 2010, 370 pagini), „Forţele Navale Române. 150 de ani de tradiţie” (Constanţa, 2010, 454 pagini) - volum de studii ai cărui coordonatori sunt căpitan-comandor conf. univ. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, dr. Florin Stan, lector univ. drd. Andrei Vochiţu şi „Studia in honorem magistri Ion Calafeteanu LXX. Istorie şi istoriografie contemporană”, avându-l ca editor coordonator pe dr. Florin C. Stan. Manifestarea a fost onorată de reprezentanţi ai universităţilor „Ovidius” şi „Andrei Şaguna”, Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, Muzeului de Artă, Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale, Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional şi ai Comandamentului Flotei.

Un volum de studii aparte a fost cel prezentat de conf. univ. dr. Stoica Lascu, „Studia in honorem magistri Ion Calafeteanu LXX. Istorie şi istoriografie contemporană”, care cinsteşte personalitatea renumitului istoric diplomat. Coordonatorul tomului, dr. Florin Stan, a reuşit să strângă aproape 40 de studii de specialitate semnate de cercetători şi istorici din întreaga ţară şi chiar de peste hotare, din Republica Moldova, Israel sau Finlanda, valoarea unei astfel de contribuţii fiind incontestabilă pentru istoriografia recentă.