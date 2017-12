Eveniment la American Corner

Centrul American Corner Constanţa, din Campusul Universităţii “Ovidius”, organizează, miercuri, 19 octombrie, o activitate destinată celor interesaţi de istoria Statelor Unite ale Americii, a cărei temă este reprezentată de Harry S. Truman – the 33rd President of the United States. Doctorandul în cadrul Facultăţii de Litere, Adelina Vartolomei, va oferi participanţilor informaţii despre fostul preşedinte American. De asemenea, vor avea loc discuţii istorice care vor fi urmate de vizionarea filmului documentar “Happenstance”, din colecţia “The American President”. Oaspeţii acţiunii vor fi elevii Liceului Teoretic “Ovidius” din Constanţa, însoţiţi de profesoara de limba engleză, Valerica Vişan. La finalul evenimentului, coordonatorul centrului American Corner va oferi tuturor celor prezenţi câte un hand-out care va cuprinde date biografice şi citate celebre ale fostului preşedinte, broşuri despre viaţa şi civilizaţia americană şi nelipsitele diplome de participare.