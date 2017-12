Evenimente de amploare mondială dedicate lui Freddie Mercury

Solistul legendarei trupe Queen şi unul dintre cei mai importanţi muzicieni din toate timpurile, Freddie Mercury, a fost aniversat de fanii din toată lumea, ieri, în ziua când ar fi împlinit 65 de ani. I-au fost dedicate evenimente ce au avut ca numitor comun piesele formaţiei.

Principalul site al fanilor Queen a lansat, cu această ocazie, un concurs prin care vizitatorii paginii de Internet sunt invitaţi să realizeze, fiecare în manieră proprie, un videoclip al piesei ”Sheer Heart Attack”. Scrisă de bateristul Roger Taylor, piesa este una mai puţin cunoscută şi nu a avut niciodată un videoclip, iar asta şi din pricina stilului heavy-metal. Tot fanii şi-au propus să ofere idolului lor, cu ocazia zilei de naştere, ”cel mai frumos cadou pe care îl poate primi o legendă”: urcarea piesei ”I Want to Break Free” pe locul I în topul vânzărilor. Au fost create conturi pe Facebook şi Twitter cu îndemnuri la cumpărarea piesei prin descărcare de pe Internet. Şi foştii colegi ai lui Freddie Mercury au avut un cadou special cu prilejul zilei de 5 septembrie. Brian May, Roger Taylor şi John Deacon au hotărât în premieră să permită difuzarea integrală pe Internet a unuia dintre ultimele concerte ale trupei. Susţinut la Londra, concertul este disponibil gratuit pe canalul de YouTube al trupei, începând de ieri, două zile. Tot pe Internet, Freddie Mercury a fost aniversat printr-un logo pe cel mai popular motor de căutare din lume, Google. Logo-ul este, practic, un colaj de portrete ale solistului şi conduce la un videoclip animat al piesei ”Don\'t Stop Me Now”, unul dintre hit-urile Queen compuse de Freddie Mercury.

Solistul trupei Queen va fi sărbătorit şi în România. Pe 22 septembrie, în Jukebox Venue din Bucureşti, este programat evenimentul Tribute to Remember: Freddie Mercury, la care, timp de circa patru ore, artişti din zone muzicale diferite vor interpreta cele mai cunoscute piese ale formaţiei britanice. Toate fondurile vor fi donate Asociaţiei Române Anti-SIDA.

Pe numele său real Farrokh Bulsara, Freddie Mercury s-a născut pe 5 septembrie 1946, în Zanzibar. Între 1973 şi 1991, a lansat, alături de colegii de la Queen, 14 albume de studio, pe care se află piese antologice compuse de el, printre care ”Bohemian Rhapsody”, ”Love of My Life”, ”Somebody to Love”, ”We Are the Champions”, ”Crazy Little Thing Called Love” sau ”Show Must Go On”. Discurile trupei s-au vândut în peste 150 de milioane de exemplare iar Queen deţine şi un alt record: cele mai multe săptămâni în topurile britanice, întrecând The Beatles din acest punct de vedere. Freddie Mercury a încetat din viaţă pe data de 24 noiembrie 1991, răpus de SIDA.