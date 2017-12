Evenimente pentru publicul cititor

Săptămâna aceasta stă sub semnul a două provocări lansate publicului cititor de Librăria Cărtureşti. Sub titulatura „Constanţa citeşte. Lecturi urbane”, se va încerca, şi în oraşul de la malul mării, iniţierea şi susţinerea unui proiect inedit, menit să încurajeze lectura în spaţiile publice şi să creeze un nou model de a contribui la binele comunităţii. „Lecturi urbane” este un proiect de implicare socială, o idee care, speră organizatorii - Primăria municipiului Constanţa, revista de cultură „Tomis” şi librăria „Cărtureşti” - să „prindă” la constănţeni şi să cultive interesul pentru cărţi în rândul lor. Astfel, în această joi, la ora 12.21, în Parcul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, precum şi la ora 17.34, în amfiteatrul din Parcul Tăbăcărie, cititorii de la malul mării sunt aşteptaţi să vină cu câte o carte sub braţ, pentru o sesiune de lecturi urbane absolut inedite.

Tot sub marca Librăriei Cărtureşti se continuă, tot joi, începând cu ora 18.00, seria „Atelierelor de Lectură”, eveniment ajuns la cea de-a cincea ediţie. De această dată, organizatorii acestui moment dedicat iubitorilor de carte s-au oprit asupra celui mai nou roman al Nadinei Gordimer, „Preţul vieţii”, care a fost scris la scurtă vreme după dispariţia soţului ei, Reinhold Cassirer. Lucrarea poartă amprenta unor experienţe personale, dar continuă, totodată, pasiunea scriitoarei pentru explorarea prezenţei politicului în viaţa de zi cu zi. Dezbaterea din cadrul „Atelierului de Lectură”, moderată de Cristina Papazian, va avea ca temă compromisul între cursul existenţei şi convingerile politice.