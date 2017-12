Evenimente religioase în aceste zile, la Constanța!

10:35:44 / 05 Decembrie 2017

DESPRE " PREOTUL " CLOSCA MARIN

Foarte urât din partea acestui "preot” Cloșcă Marin, în loc să fie un exemplu de luat de oameni, el este un mijloc de sminteălă pentru credincioșii din parohia unde slujește acest nevrednic „slujitor” al DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS ! Ierarhul Teodosie ar face bine, să-l cateriseascå pe acest nevrednic și om care pângărește hainele preoțești și tot ce face în altar, aduc blasfemie și defăimează cele sfinte, slujbele făcute nu au valoare și nici nu sunt primite în fața lui Dumnezeu, chiar spurcă cele sfinte, oamenii nu ar mai trebui să participe la sfintele slujbe ( oameni buni, mergetzi la slujba in alta localitate, nu va departatzi de casa DOMNULUI, ci mergetzi in alta biserica crestina ortodoxa si asta in semn de protest ), asta ca protest la ceea ce face "preotul” Cloșcă Marin, oamenii ar trebui să se întoarcă în biserică după ce vine un slujitor demn de respectul oamenilor prin viața lui de familie și faptele sale pentru care a ajuns în biserică ! Oameni buni, numai mergeți la slujbă în comuna Oltina până la clarificarea situației, până la caterisirea așa zisului preot Closca Marin, care se iubește cu fosta elevă a soției acestui moș fără minte destulă, mos care a dat in mintea copiilor, sa-i fie rusine ca se dezbraca in fatza unui fete, sa-i fie rusine pentru ca, si-a pus mintea cu astfel de persoane fara rusine si fara omenie, banii cheltuitzi cu astfel de placeri carnale, mai bine ajuta oamenii nevoiasi, saraci si ca vaaaaide ei, asa-i cand castigi banii fara munca, ci ii obtzine usor si fara efort,rusine, rusine si iarasi rusine ! Unica solutzie este caterisirea acestui om nevrednic, care om poarta straie preotzesti, pangarindu-le prin faptele lui, si in locul lui, sa apara in comuna OLTINA, un preot vrednic de slujirea lui DUMNEZEU ! ASTEPTAM, SA SE INTAMPLE CAT MAI REPEDE ACEST FAPT, CATERISIREA LUI CLOSCA MARIN !