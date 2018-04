Evenimentul Opel 24H , 16-17 martie 2018, la Rădăcini Motors Constanța

Între 16-17 martie la Rădăcini Motors Constanța are loc evenimentul anual dedicat fanilor Opel, cu oferte speciale pentru autovehiculele și serviciile Opel. Toți cei ce doresc să își achiziționeze un Opel între 16-17 martie, beneficiază de oferte speciale prin programul Rabla la serviciile și modelele Opel.



Opel Astra Sedan Turbo, la preț promoțional în perioada Opel 24h



În perioada 16-17 martie, doar la Rădăcini Motors Constanța, Pretul pentru Astra Sedan Turbo incepe de la 11 250 Euro cu TVA și prima de casare incluse. Preţul este valabil pentru motorizarea de 1.4i, 140 CP, cutie de viteze în 6 trepte şi echipare Enjoy. În ultimii doi ani, Opel Astra Sedan a fost cel mai vândut model de import în programul Remat. Multi-premiatul model Opel este acum în ofertă specială cu un motor mai puternic.



"În plus, toți cei ce achiziționează modelul Astra Sedan Turbo în perioada 16-17 martie, beneficiază și de 5 ani garanție și 5 ani asistență rutieră" au declarant reprezentantii Rădăcini Constanța.



Opel Corsa, la preț special în cadrul evenimentului.

În perioada 16-17 martie, la Rădăcini Motors Constanța, modelul Opel Corsa 1.4i 90CP are și el un preț special: de la 8.870 euro cu TVA şi prima de casare incluse. Prețul este valabil pentru motorizarea de 1.4i, 90 CP uşi şi nivel de echipare Enjoy.



Opel Crossland X, la pretul special de 10.960 euro cu tva si prima de casare incluse pentru motorul de 1.2 benzina 81 CP, nivel de echipare Enjoy.





Toți cei ce decid să achiziționeze un Opel în cadrul evenimentului Opel 24h beneficiază și de finanțare avantajoasă cu 0% dobândă pentru contractele încheiate prin Impuls Leasing.



În plus, Rădăcini Motors Constanța își va prelungi programul de lucru pe perioada evenimentului. "Experiența anilor trecuți a demonstrat un interes major pentru acest gen de campanie, motiv pentru care am decis să ne prelungim programul de lucru.

Ne gasiti la showroom – ul nostru din zona Sensului Giratoriu Pod IPMC, vineri-16 martie si sambata-17 martie, intre 9 si 21.00. Mai multe detalii, accesand constanta.radacini.ro sau apeland numarul de telefon 0341.180.180” au declarat reprezenantii Rădăcini Motors Constanța.





Despre Rădăcini Motors



Rădăcini Motors Constanța este parte a grupului auto Rădăcini cu un istoric în piața auto din România de peste 25 de ani. La nivel național grupul Rădăcini este cel mai mare importator și dealer Opel, având constant o cotă de piață de peste 32%.



Rădăcini Motors Constanța a înregistrat performanțe recunoscute în cadrul rețelei de dealeri Opel la nivel regional, obținând 5 ani consecutiv locul I în cadrul evenimentului național de vânzari Opel 24H.