Evgheni Pluşenko s-a retras din concursul individual

Patinatorul rus Evgheni Pluşenko, singurul reprezentant al ţării gazdă, s-a retras ieri din proba individuală masculină, din cauza unei accidentări la spate. La încălzirea pentru programul scurt, Pluşenko (31 de ani) a încercat să execute o săritură triplă, însă s-a accidentat la aterizare, fiind nevoit să se retragă din concurs. El a fost operat anul trecut la spate, în Israel, şi de atunci a făcut un număr limitat de antrenamente, în tentativa de a se proteja. Acesta ar putea să fi fost ultimul concurs al lui Pluşenko, campion olimpic la individual în 2006, la Torino, şi anul acesta în proba pe echipe. El este triplu campion mondial şi de şapte ori campion european. „Desigur că sunt dezamăgit, chiar dacă sunt mulţumit pentru aurul olimpic câştigat cu echipa. Însă astăzi (n.r. - ieri) am avut o aterizare oribilă după o săritură şi am simţit o durere la spate. Întregul sezon, mai ales după ultima operaţie, am muncit, muncit şi iar muncit, am patinat, patinat şi iar patinat, timp de multe ore... Este foarte greu. În orice caz, sunt mulţumit deoarece am cucerit un aur aici. Este OK”, a declarat Pluşenko, unul dintre cei mai buni patinatori din istorie, care acum este foarte aproape de retragere.

7 miliarde de dolari va costa întreţinerea facilităţilor din Soci

Bugetul Jocurilor Olimpice de la Soci, deja cea mai costisitoare ediţie din istorie, va continua să crească şi după încheierea evenimentului sportiv, cu cheltuieli estimate la până la 7 miliarde de dolari în următorii trei ani pentru întreţinerea noilor facilităţi şi a infrastructurii adiacente. Informaţiile au fost dezvăluite de surse oficiale apropiate organizatorilor. Rusia a cheltuit deja aproximativ 50 de miliarde de dolari pentru a găzdui JO 2014, iar costul de 7 miliarde de dolari estimat pentru întreţinerea Satului Olimpic şi a infrastructurii conexe pentru următorii trei ani este echivalent cu întreaga investiţie a Canadei pentru ediţia de la Vancouver, din 2010. Estimarea nu este exactă, iar costul final nu este cunoscut, deoarece Guvernul nu a decis până în acest moment care va fi soarta satului olimpic după încheierea Jocurilor. În grabă să pregătească Soci pentru Jocurile Olimpice, planurile pentru perioada care urmează au fost neglijate. Grecia a cheltuit 8,5 miliarde euro pentru Jocurile Olimpice de Vară din 2004, sumă-record la acel moment. Însă Guvernul elen nu a reuşit încă să valorifice platforma Hellenikon, un fost aeroport pe suprafaţa căruia au fost construite mai multe facilităţi utilizate în timpul evenimentului sportiv şi care a devenit cea mai mare zonă urbană neutilizată din Europa. Preşedintele Vladimir Putin, care a supravegheat personal transformarea oraşului Soci într-un uriaş complex turistic şi sportiv, a afirmat recent că zona nu ar trebui să se bazeze în continuare pe finanţare federală pentru dezvoltare. După încheierea Jocurilor, două stadioane de hochei vor fi transformate în centre sportive pentru copii, iar uriaşul centru destinat presei, cu o suprafaţă de şapte ori cât cea a Pieţei Roşii din Moscova, va deveni complex de cumpărături şi divertisment. Încă nu se ştie cum vor fi finanţate aceste modificări. În luna iunie, Soci va găzdui Summitul G-8 din acest an. În a doua parte a anului, la Soci va avea loc primul Mare Premiu de Formula 1 din Rusia, după o pauză de mai bine de jumătate de secol. De asemenea, la Soci vor fi jucate mai multe meciuri de la Campionatul Mondial de fotbal din 2018.

Soci va avea zăpadă suficientă până la finalul competiţiei

Cantitatea de zăpadă de pe munţii din zona oraşului Soci va fi suficientă până la finalul Jocurilor Olimpice, în ciuda temperaturilor destul de ridicate pentru această perioadă, însă calitatea ar putea lăsa de dorit. Temperaturile din ultimele zile au făcut ca zăpada să se topească parţial, provocând îngrijorare la Soci. Francezul Jean-Louis Tuaillon, responsabil al staţiunii Roza Hutor, a spus că nu există motive de îngrijorare în privinţa cantităţii de zăpadă. „Noaptea temperaturile sunt negative, astfel că zăpada se întăreşte din nou semnificativ”, a precizat el. În schimb, el a menţionat că încălzirea vremii duce la o problemă privind calitatea zăpezii, iar sportivii s-ar putea răni căzând.

Săritor rus, spitalizat după ce a căzut în timpul unui antrenament

Sportivul rus Mihail Maksimochkin a fost spitalizat miercuri, după ce a căzut în timpul unui antrenament în vederea probei de sărituri cu schiurile de pe trambulina mare. El a fost scos din zona de pregătire pe targă şi cu capul imobilizat, iar după acest incident, sesiunea de pregătire a fost anulată. Preşedintele federaţiei ruse, Alexander Uvarov, a declarat că Maksimochkin nu a fost rănit grav. „Nu sunt consecinţe grave. El are ceva probleme la coaste, dar, conform medicilor, va putea fi externat repede”, a precizat Uvarov, adăugând că Maksimochkin nu va mai concura la JO. Mihail Maksimochkin s-a clasat al 31-lea duminică, în proba de sărituri cu schiurile de pe trambulina mică. Calificările pentru proba de sărituri cu schiurile de pe trambulina mare au loc astăzi, iar finala este programată sâmbătă.

Supercombinata masculină, devansată cu o oră faţă de calendarul iniţial

Organizatorii au anunţat că startul probei de coborâre din cadrul supercombinatei alpine masculine, programat iniţial la ora locală 11.00, astăzi, va avea loc cu o oră mai devreme (10.00 la Soci, 8.00 în România), „pentru a se minimiza efectele condiţiilor meteorologice asupra concursului”. Această modificare a programului survine în contextul în care temperatura a crescut în ultimele zile, ducând la deteriorarea calităţii zăpezii. Conform meteorologilor, temperatura pe pârtia de schi alpin ar urma să fie de 8°C la ora locală 9.00. Proba de slalom, menţinută la ora locală 15.30, se va desfăşura pe o vreme însorită şi pe o temperatură de 13°C.

Un voluntar a fost lovit de un bob şi are fracturi la picioare

Un voluntar de la JO a fost victima unui accident la un antrenament de bob şi are fracturi la picioare. Voluntarul, care se ocupa de întreţinerea pistei de la Centrul Sportiv Sanki, a fost lovit de un bob la capătul pistei. Antrenamentele au fost întrerupte timp de 30 de minute pentru ca voluntarul să fie scos de pe pistă şi transportat la spital.

Vladimir Putin a îmbrăţişat o sportivă olandeză declarată lesbiană

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a îmbrăţişat-o pe sportiva olandeză Ireen Wust, care a anunţat oficial că este lesbiană, după ce aceasta a cucerit medalia de aur la patinaj viteză în proba de 3.000 metri la Jocurile Olimpice de la Soci, a anunţat, ieri, site-ul tgcom24.it. Conform sursei citate, gestul făcut de Putin vine să pună capăt protestelor din cauza legislaţiei anti-gay din Rusia. Întâlnirea a avut loc la baza de antrenament a olandezilor, acolo unde liderul de la Kremlin s-a întâlnit să bea o bere cu regele Willem-Alexander şi cu regina Maxima. „Aveţi vreo problemă aici?”, a întrebat Putin, iar Ireen Wust i-a răspuns: „Nu, totul este bine. Îmi place”. Ireen Wust, campioană olimpică în proba de 3.000 m şi medaliată cu argint la 1.500 m, are o relaţie cu colega sa de echipă Sanne van Kerkhof. Legea promulgată în iunie 2013 de preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, care pedepseşte cu amendă şi închisoare “propaganda” homosexuală în faţa minorilor, a suscitat critici vehemente, mai ales în Occident.