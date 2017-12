Evitarea epidemiei HIV

Iniţiativa Ministerului Sănătăţii de a răspunde nevoii urgente de preluare financiară a serviciilor de prevenire HIV adresate consumatorilor de droguri este salutată de Reţeaua Română de Reducere a Riscurilor - (RomanianHarmReductionNetwork - RHRN), în opinia căreia demersul se arată binevenit pentru evitarea unei epidemii. În plus, organizaţiile şi reprezentanţii RHRN îşi exprimă disponiblitatea de a participa la consultări pe tema elaborării unui program de prevenire HIV adresat grupurilor la risc. “Implicarea RHRN este fundamentată de expertiza de zece ani a membrilor săi în derularea de programe de reducere a riscurilor adresate consumatorilor de droguri şi a altor categorii vulnerabile din punct de vedere social, precum şi de impactul înregistrat de aceste programe asupra prevalenţei HIV. (...) Conform estimărilor realizate de noi, costul mediu anual al prevenirii HIV şi virusului hepatic C în rândul consumatorilor de droguri injectabile este echivalentul în lei al sumei de 155 Euro per beneficiar, faţă de 5422 Euro/pacient/an, cât costă tratamentul antiretroviral pentru pacienţii HIV/SIDA. În acest moment, 1% din totalul consumatorilor de droguri injectabile sunt infectaţi cu HIV, iar 80% sunt infectaţi cu virusul hepatitei C. În acest context, considerăm iniţiativa Ministerului Sănătăţii binevenită pentru evitarea pericolului unui nou val epidemic ale cărui efecte pot atinge societatea romănească în întregul ei”, afirmă RHRN - asociaţie ce reprezintă 12 organizaţii publice şi private active în domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au anunţat sâmbătă, după ce revista Time a scris despre o epidemie de HIV pe care o riscă România în rândul consumatorilor de droguri injectabile, că pregătesc un program special pentru această problemă, finanţat de la bugetul de stat. La sfârşitul anului trecut, situaţia infectărilor cu HIV era relativ constantă în România, înregistrându-se chiar o scădere a numărului de persoane diagnosticate în 2009 faţă de 2008 - 342 cazuri noi, faţă de 436 în 2008 şi 391 în 2006, conform datelor comunicate de autorităţi.