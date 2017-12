Evitați circulația pe strada Soveja, între Palatul Copiilor și City Park Mall!

05:58:33 / 30 Martie 2016

Blocati circulatia pe Soveja.

Cu 2 sensuri giratorii in 200 de metri, de dragul de a facilita intrarea in parcarea mall-ullui pentru clientii ce vin pe Soveja dinspre Lapusneanu, o sa dati de lucru la tinichigii auto si SMURD. Tineti cont ca mall-ul o sa fie in curand de 3 ori mai mare si clientii o sa fie mult mai multi....