Evoluţia populaţiei României, în cifre

Potrivit trendului ultimilor ani, scăderea numărului populaţiei a continuat şi în luna februarie a acestui an, cînd au fost înregistraţi 17.708 născuţi vii, cu 2,4 mii mai puţini decît în luna precedentă, determinînd o reducere a ratei natalităţii la 10,4 născuţi vii la 1.000 locuitori, faţă de 11,0 ‰ în luna ianuarie. Rata mortalităţii a scăzut de la 13,4 decedaţi la 1.000 locuitori în luna ianuarie la 12,8 ‰ în luna februarie, cînd s-au înregistrat 21.825 decedaţi, cu 2,6 mii persoane mai puţine decît în luna precedentă. Sporul natural (numărul născuţilor vii minus numărul decedaţilor - n.r.) a fost negativ şi s-a redus de la -4,3 mii persoane în luna ianuarie la -4,1 mii persoane în luna februarie. Rata mortalităţii infantile (decedaţi sub un an la 1.000 născuţi vii - n.r.) a înregistrat în luna februarie o creştere la 11,0‰, faţă de 10,8‰ în luna ianuarie. Faţă de luna februarie a anului trecut, numărul născuţilor vii a fost mai mare cu 1,9 mii copii, determinînd o creştere a ratei natalităţii de la 9,5‰ la 10,4‰. Numărul decedaţilor a fost cu 1,3 mii persoane mai mare decît în luna februarie 2007, iar rata mortalităţii a urcat de la 12,4 decedaţi la 1.000 locuitori la 12,8 ‰. Comparativ cu luna februarie a anului precedent, rata mortalităţii infantile s-a redus de la 11,7 la 11,0 decedaţi sub un an la 1000 născuţi vii. Sporul natural a fost negativ atît în luna februarie 2007 (-4,7 mii persoane), cît şi în luna februarie a acestui an (-4,1 mii persoane), iar ratele sporului natural au fost de -2,9, respectiv de -2,4 persoane la 1.000 locuitori. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat 7.255 căsătorii în luna februarie, în creştere cu 1,9 mii comparativ cu luna precedentă, revenind 4,3 căsătorii la 1.000 locuitori, comparativ cu 2,9‰ în luna ianuarie. Prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 3.301 divorţuri, în creştere cu 1,8 mii cazuri. Rata divorţialităţii a fost, în luna februarie, de 1,94 divorţuri la 1.000 locuitori, faţă de 0,83‰ în luna precedentă.