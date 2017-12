Evoluţie favorabilă a copiilor cu rotavirus

Ancheta epidemiologică întreprinsă de către specialişti ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ), zilele trecute, la Clinica de Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, în contextul numeroaselor cazuri de îmbolnăviri în rândul copiilor, fie cazuri de infecţii respiratorii, fie rotavirusuri (virus care se transmite pe cale fecal-orală, în lipsa unei igiene corespunzătoare), a scos la iveală rezultate favorabile. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, spunea, în ultima conferinţă de presă, că se poate vorbi chiar de o epidemie de rotavirus, atrăgând atenţia mamelor să reacţioneze încă de la primele semne de boală ale copiilor, să-i ducă la medicii de familie, nu să ajungă cu ei în stare gravă la spital. Supraaglomerarea Clinicii, dar şi anunţata epidemie de rotavirus au dus la autosesizarea autorităţilor sanitare locale, dar şi centrale. Specialişti ai Departamentului de Supraveghere, dar şi ai Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSPJ au verificat, în cadrul unei anchete epidemiologice, care se impune în asemenea situaţii, toate foile de observaţie, cazurile externate luna trecută, dar şi cele din aceste zile ale lui februarie. Potrivit DSPJ, primul caz de rotavirus, în 2013, a fost înregistrat pe 4 ianuarie. De asemenea, s-au identificat 12 cazuri externate cu infecţii cu rotavirus (0-1 an - opt cazuri, un an - două cazuri, 2 ani - două cazuri), cazuri care, în majoritate, au prezentat simptomatologie digestivă la internare. „Evoluţia tuturor copiilor a fost favorabilă”, asigură specialiştii DSPJ, potrivit foilor de observaţie. Şi copiii internaţi, în prezent, cu rotavirus, sunt sub tratament, cu evoluţie favorabilă.

MĂSURI Ca măsuri ce au fost luate de către medicii DSPJ, precizăm: menţinerea sau extinderea, după caz, a unui sector separat de internare pentru cazurile cu simptomatologie digestivă; investigare, prin recoltare de probe pentru analize de laborator, a tuturor cazurilor internate cu manifestări digestive; raportarea zilnică a numărului de cazuri internate cu simptomatologie digestivă şi număr de cazuri confirmate cu rotavirus. De asemenea, au fost luate şi măsuri de prevenire a transmiterii intraspitaliceşti a infecţiei prin asigurarea de echipamente de protecţie şi dezinfectante în cantităţi suficiente pentru personalul destinat acestui sector. La capitolul măsuri a fost vizat şi personalul, mai exact el va fi reinstruit privind respectarea precauţiunilor universale. Şi mamele vor fi învăţate să respecte cu stricteţe normele de igienă individuală, dar şi în ceea ce priveşte îngrijirea copiilor. La rândul lor, specialişti ai Societăţii Române de Pediatrie (SRP) au anunţat că derulează o campanie de informare a părinţilor în legătură cu pericolele bolilor copilărilei şi cu cele mai eficiente metode de prevenţie a acestora, campanie numită “Să protejăm împreună copilăria”. „Părinţii care au întrebări se pot adresa direct specialiştilor pe site-ul www.protejamcopilaria.ro şi îi asigurăm ca vor primi răspuns cu promptitudine şi profesionalism”, potrivit SRP.