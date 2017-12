Evoluţie în scandalul interceptărilor ilegale din Marea Britanie

Succesorul lui Larry King la CNN este bănuit că ar fi fost la curent cu practica interceptărilor ilegale a telefoanelor vedetelor şi că aceasta ar fi fost practicată şi la publicaţia „Daily Mirror” pe vremea când acesta era editor acolo. ”Poate supravieţui Piers Morgan?”, se întreabă cotidianul britanic „The Guardian” E o întrebare pe care duşmanii dar şi fanii săi de ambele maluri ale Oceanului Atlantic şi-o pun din ce în ce mai insistent. Scaunul fostului editor de tabloid britanic, în prezent vedetă a CNN, pare vulnerabil în condiţiile în care scandalul interceptărilor ilegale de telefoane se extinde cu noi dezvăluiri.

Spre deosebire însă de alţi şefi din presa britanică prinşi în scandal, nu Scotland Yard este cea care investighează implicarea lui Piers Morgan. Mai degrabă inamicii săi o fac. Piers Morgan care a editat „Daily Mirror” aproape un deceniu până în 2004 este confruntat cu o serie de întrebări în condiţiile în care el pare să fi fost familiar cu practica interceptării telefoanelor. Piers Morgan a admis într-un text publicat în „Daily Mail” în 2006 că ar fi auzit un mesaj lăsat de Paul McCartney pe telefonul lui Heather Mills, pe atunci soţia sa, în care fostul component al trupei Beatles părea „singur, se simţea mizerabil şi disperat”. Dezvăluirea a făcut-o pe Heather Mills să afirmă că mesajul ar fi putut fi auzit doar de cei care i-au interceptat telefonul.

Vedeta CNN neagă orice cunoştinţă despre faptul că fostul său ziar ar fi obţinut subiecte în urma interceptărilor, chestie care nu pare credibilă multora. În cartea sa, intitulată „The Insider”, Piers Morgan îşi aminteşte cum în aprilie 2000 a obţinut numărul de telefon al actriţei Kate Winslet, adăugând: „Nu mi-ar plăcea să aflu cum”. Kate Winslet l-a întrebat atunci: „Cum ai obţinut numărul meu. Tocmai îl schimbasem. Trebuie să-mi spui, sunt îngrijorată acum”.

Pe de altă parte, o nouă controversă se iveşte la orizont după ce s-a aflat că Rebekah Brooks, fost director executiv al News International, primeşte în continuare salariu de la corporaţia lui Rupert Murdoch, care i-a promis că îi va găsi o nouă funcţie după ce se va stinge scandalul interceptărilor telefonice. „Din câte înţeleg, Rupert Murdoch i-a spus să călătorească un an, pe banii lui, apoi îi va găsi un loc de muncă atunci când se va stinge scandalul”, a declarat o sursă apropiată corporaţiei. Contactată, compania News International a refuzat să comenteze informaţia. Fostul director executiv al News International, în vârstă de 43 de ani, este suspectată de conspiraţie în interceptarea convorbirilor, precum şi de corupţie. Rebekah Brooks şi-a anunţat demisia luna trecută. Considerată o protejată a mogulului media, este considerată figură centrală în acest scandal ce a dus la închiderea tabloidului „The News of the World”. A fost redactorul-şef al publicaţiei în perioada 2000-2003.