Evoluţie modestă a Viitorului, rezultat pe măsură în duelul cu FCSB

FC Viitorul Constanţa a pierdut duminică seară, pe teren propriu, meciul cu FCSB, din etapa a 21-a a Ligii 1 la fotbal, scor 0-2 (Soiledis 22, Fl. Coman 45), la capătul unei prestaţii modeste, jucătorii constănţeni nereuşind să pună mari probleme adversarilor. Această înfrângere coboară Viitorul pe locul 5 în clasament, iar în etapa viitoare urmează încă o confruntare dificilă, în deplasare, vineri, 20 decembrie, de la ora 20.30, cu Gaz Metan Mediaş.

„Sunt foarte mulţumit de rezultat. Îmi doresc să menţinem această formă şi în ultima etapă din acest an, cu Universitatea Craiova. Important este să rămânem cu picioarele pe pământ. Ne bazăm pe jocul nostru. Sunt mulţumit de toţi jucătorii. Am stat bine în teren” - Bogdan Vintilă, antrenor principal FCSB.

„Adversarul a făcut un meci mult mai bun ca noi. Jocul era echilibrat, dar a venit acea greşeală mare la faza fixă (n.r. - FCSB a deschis scorul după un corner). Nu mai aveam încredere. Nu am făcut un meci bun. Realitatea este că am pierdut, că nu am arătat bine în teren. Nu am dezvoltat faza ofensivă. Obiectivul echipei este să intre în play-off” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorului.

Au evoluat următoarele formaţii - Viitorul: Căbuz - Boboc, Mladen, V. Ghiță, De Nooijer - A. Ciobanu, Artean (30 P. Iacob), Houri - C. Matei (46 L. Munteanu) - G. Iancu (cpt.), Rivaldinho (77 A. Pitu); FCSB: Bălgrădean - V. Crețu, Planic, Soiledis, Panțîru (46 I. Cristea) - Ov. Popescu, Dr. Nedelcu (77 L. Filip), Moruțan - Man (85 Ad. Popa), Fl. Tănase, Fl. Coman. Cartonaşe galbene: Artean, Mladen, V. Ghiță / V. Crețu, Moruțan. Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu (Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei -

Vineri, 13 decembrie

Dinamo Bucureşti - Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-2 (D. Nistor 60 / Karanovic 76, 78)

Sâmbătă, 14 decembrie

Academica Clinceni - FC Botoşani 1-1 (Şut 80 / Ofosu 53)

CSM Politehnica Iaşi - Gaz Metan Mediaş 1-2 (A. Bălan 55 / M. Constantin 77, 85 - ambele din penalty)

Universitatea Craiova - FC Voluntari 2-1 (Cicâldău 74, Bălaşa 89 / Papazoglou 54)

Duminică, 15 decembrie

Chindia Târgovişte - FC Hermannstadt 1-1 (L. Mihai II 76-pen. / P. Petrescu 24-pen.)

Luni, 16 decembrie, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), va avea loc ultimul meci al etapei: CFR Cluj - Astra Giurgiu.

Clasament: 1. Astra 40p (golaveraj: 30-18), 2. CFR 38p (42-16), 3. Craiova 37p (31-20), 4. FCSB 36p (31-24), 5. FC VIITORUL 35p (41-25), 6. Mediaş 33p (28-25), 7. Botoşani 30p (29-28), 8. Dinamo 28p (32-36), 9. Sepsi 25p (22-20), 10. Iaşi 22p (22-29), 11. Chindia 21p (24-39), 12. Clinceni 20p (26-39), 13. Hermannstadt 20p (20-36), 14. Voluntari 8p (13-36).

Locurile 1-6 din sezonul regulat al Ligii 1 vor evolua în play-off, iar locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out.

Locul 1 din play-off se va califică în UEFA Champions League, în timp ce locurile 2 și 3 vor merge în UEFA Europa League.

Locul 12 (locul 6 din play-out) va disputa un baraj cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a.

Locurile 13-14 (locurile 7-8 din play-out) vor retrograda.